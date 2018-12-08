24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1713:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مسيرة بالرباط لدعم معتقلي حراكي الريف وجرادة (5.00)

  2. النيابة العامة تطالب بإدانة مروجي "كفتة الكلاب" بـ10 سنوات سجنا (5.00)

  3. دفاع الجديدة يمنح مداخيل مباراتين لأُسر الضحايا (5.00)

  4. مغاربة يعتنون بالأقوال أكثر من الأفعال .. السبب أخطاء في التربية (5.00)

  5. القاطي وسقف الحريات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الأمطار تقطع الطريق بفاس

الأمطار تقطع الطريق بفاس

السبت 08 دجنبر 2018 - 12:33

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - abdou السبت 08 دجنبر 2018 - 13:36
tjr le meme probleme de ce passage et le passage de oued himer a zahrat al amal 2
,2 points noires ds ce quartier .les autorités senfiche carement et le budget ce gaspie a chaque fois ,sans resoudre ce probleme
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - Peace السبت 08 دجنبر 2018 - 13:45
هذه مهزلة و الله, من الاول المهندس, اذا امكننا وصفه كذلك, لم يدخل في حساباته نزول الامطار و الارض اصلا مثل حفرة غارقة و غير مسطحة, الا يمكن على الاقل حفر قادوس, لكي لا يتجمع الماء?! الحالة التقنية و للسيارات تتضرر بمثل هاته الطرقات و الناس ستمرض اذ تتبلل ثيابها و احذيتها و المياه ستتجمع فيها الجراثيم و ذهون السيارات و الغازوال...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.