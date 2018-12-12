24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
12/12/2018
الأيام القادمة
|12
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:48
|08:20
|13:26
|16:01
|18:23
|19:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- رحيل آخر النساء!
- تنسيقيّة "البَقَّالَا" المَغاربة
- المحتجون يسترجعون الثورة ويكسرون الصورة النمطية لفرنسا
- نهش بأسنان مستعارة!
- أنـكيـلا ميـركـل: الـنــّـموذج الـشـّـريف والـنـّـظـيف
إشراك منتخبي الصحراء في مفاوضات جنيف يقض مضجع الانفصال (5.00)
مصدر قضائي: القانون يتيح محاكمة حامي الدين بـ"المساهمة في القتل" (5.00)
- الأساتذة المتعاقدون يغادرون مؤسسات التربية للمطالبة بالوظيفة العمومية - (101)
- وزارة الحكامة تعلن "تسقيف الأسعار" بمحطات المحروقات في المملكة - (92)
- تحرش "رقاة شرعيين" بمغربيات .. منطق السوق واستغلال الدين - (89)
- مصدر قضائي: القانون يتيح محاكمة حامي الدين بـ"المساهمة في القتل" - (62)
- العلمي: تلقيت "تعليمات صارمة" من الملك لتأهيل الشباب المغربي - (59)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الوالي ينتقد دراما رمضان
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 08:41