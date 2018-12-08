24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4608:1713:2416:0018:2219:42
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مسيرة بالرباط لدعم معتقلي حراكي الريف وجرادة (5.00)

  2. النيابة العامة تطالب بإدانة مروجي "كفتة الكلاب" بـ10 سنوات سجنا (5.00)

  3. دفاع الجديدة يمنح مداخيل مباراتين لأُسر الضحايا (5.00)

  4. شيخ مصري: "لا علاقات جنسية داخل الجنة" (5.00)

  5. الصين تطلق أول مسبار للهبوط على القمر المعتم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | كوايريات في دار الضمانة

كوايريات في دار الضمانة

السبت 08 دجنبر 2018 - 17:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.