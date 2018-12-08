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كُتّاب وآراء
أزبال أكبر شوارع البيضاء
السبت 08 دجنبر 2018 - 18:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - شعب كوسخ السبت 08 دجنبر 2018 - 18:30
هده الأزبال راجعة لسكان المدينة أغلبيتهم مرسخين ينظفون منازلهم ويرعون الأزبال في الطرقات وقرب المساكن المهجورة 90/100من يقومون برمي هده الأزبال في الشارع ادا الأغلبية يعني شعب موسخ ارجو النشر وشكرا هسبريس
2 - اجي البراني اقول هدو.... السبت 08 دجنبر 2018 - 18:30
انا اريد قانون جديد من شوهد يرمي الازبال يدفع غرامة تقدر ب300dh.
الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن هدا الامر
قراو دينكم الله ارحم الوالدين
الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن هدا الامر
قراو دينكم الله ارحم الوالدين
3 - akdim Abdessamad السبت 08 دجنبر 2018 - 18:35
لحل مشكل اﻷزبال و النفايات يجب أن يحل جذريا و من طرف الجميع :
- على الدولة أن تضع قمامات لائقة في أماكن عدة و ملائمة للجميع...و أن تفرض ضريبة النظافة على الجميع و أن تعمل على تحصيلها.
- أن تعمل الدولة على الرفع من أجرة عامل النظافة و أن تعمل على تكريمه كما في إنجلترا و ألمانيا و كوكب اليابان التي يلقب عندهم ب " مهندس النظافة "...
- أن تفرض مخالفات زحرية على كل مواطن يرمي اﻷزبال في غير موضعها...
- على الدولة أن تضع قمامات لائقة في أماكن عدة و ملائمة للجميع...و أن تفرض ضريبة النظافة على الجميع و أن تعمل على تحصيلها.
- أن تعمل الدولة على الرفع من أجرة عامل النظافة و أن تعمل على تكريمه كما في إنجلترا و ألمانيا و كوكب اليابان التي يلقب عندهم ب " مهندس النظافة "...
- أن تفرض مخالفات زحرية على كل مواطن يرمي اﻷزبال في غير موضعها...
4 - والو السبت 08 دجنبر 2018 - 18:37
زرت البيضاء انا و زوجتي الاجنبية ، والله حتى أحرجت ... خلاصة القول (الشوهة )
5 - مسؤولية مشتركة السبت 08 دجنبر 2018 - 18:42
يجب على الشركة المعنية بالنظافة توفير حاويات ازبال كبيرة لتفادي رميها على الارض، وكذلك على المواطن رمي الازبال في الحاوية وليس في الارض،
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