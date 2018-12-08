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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أزبال أكبر شوارع البيضاء

أزبال أكبر شوارع البيضاء

السبت 08 دجنبر 2018 - 18:15

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - شعب كوسخ السبت 08 دجنبر 2018 - 18:30
هده الأزبال راجعة لسكان المدينة أغلبيتهم مرسخين ينظفون منازلهم ويرعون الأزبال في الطرقات وقرب المساكن المهجورة 90/100من يقومون برمي هده الأزبال في الشارع ادا الأغلبية يعني شعب موسخ ارجو النشر وشكرا هسبريس
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2 - اجي البراني اقول هدو.... السبت 08 دجنبر 2018 - 18:30
انا اريد قانون جديد من شوهد يرمي الازبال يدفع غرامة تقدر ب300dh.
الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عن هدا الامر
قراو دينكم الله ارحم الوالدين
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3 - akdim Abdessamad السبت 08 دجنبر 2018 - 18:35
لحل مشكل اﻷزبال و النفايات يجب أن يحل جذريا و من طرف الجميع :
- على الدولة أن تضع قمامات لائقة في أماكن عدة و ملائمة للجميع...و أن تفرض ضريبة النظافة على الجميع و أن تعمل على تحصيلها.
- أن تعمل الدولة على الرفع من أجرة عامل النظافة و أن تعمل على تكريمه كما في إنجلترا و ألمانيا و كوكب اليابان التي يلقب عندهم ب " مهندس النظافة "...
- أن تفرض مخالفات زحرية على كل مواطن يرمي اﻷزبال في غير موضعها...
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4 - والو السبت 08 دجنبر 2018 - 18:37
زرت البيضاء انا و زوجتي الاجنبية ، والله حتى أحرجت ... خلاصة القول (الشوهة )
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5 - مسؤولية مشتركة السبت 08 دجنبر 2018 - 18:42
يجب على الشركة المعنية بالنظافة توفير حاويات ازبال كبيرة لتفادي رميها على الارض، وكذلك على المواطن رمي الازبال في الحاوية وليس في الارض،
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