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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | أوريد يلج بيت ياسين

أوريد يلج بيت ياسين

السبت 08 دجنبر 2018 - 16:55

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ahmad الأحد 09 دجنبر 2018 - 00:37
في هذه الحلقة تفصيل غاية في الأهمية:لقاء رياض الصلح،رئيس الوزراء اللبناني ،وبا حنيني ، أحد اشهر الوزراء في تاريخ المغرب الحديث،ومناقشتها للأدب،وأي أدب ؟ :شعر المتنبي.
هل لنا الآن أن نتخيّل،مجرد التخيل،لقاء بين السعدين،سعد الحريري وسعد الدين العثماني،و انخراطهما في نقاش حول الأدب،أيًّا يكن محوره؟
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