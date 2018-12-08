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كُتّاب وآراء
أوريد يلج بيت ياسين
السبت 08 دجنبر 2018 - 16:55
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ahmad الأحد 09 دجنبر 2018 - 00:37
في هذه الحلقة تفصيل غاية في الأهمية:لقاء رياض الصلح،رئيس الوزراء اللبناني ،وبا حنيني ، أحد اشهر الوزراء في تاريخ المغرب الحديث،ومناقشتها للأدب،وأي أدب ؟ :شعر المتنبي.
هل لنا الآن أن نتخيّل،مجرد التخيل،لقاء بين السعدين،سعد الحريري وسعد الدين العثماني،و انخراطهما في نقاش حول الأدب،أيًّا يكن محوره؟
هل لنا الآن أن نتخيّل،مجرد التخيل،لقاء بين السعدين،سعد الحريري وسعد الدين العثماني،و انخراطهما في نقاش حول الأدب،أيًّا يكن محوره؟
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