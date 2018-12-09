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ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
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كُتّاب وآراء
الرباح يرفض إضعاف الأحزاب
الأحد 09 دجنبر 2018 - 19:53
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - حزبكم أضعف شعبا بأكمله. الأحد 09 دجنبر 2018 - 20:00
حزبكم أضعف فقراء الشعب رغم فقرهم و رهن أبناءهم و أحفادهم لسنوات قادمة. أليس في حزبكم رجل رشيد؟؟؟؟؟؟تبا ليوم وثقنا فيكم و علقنا آمالنا عليكم. أعترف بغباءي لأني لم آخذ عبارة "ليس بين القنافد أملس" مأخد الجد.
2 - خليلوفيتش الأحد 09 دجنبر 2018 - 20:01
السيد الوزير كان يقصد بأن الأحزاب و النقابات تخدم الوطن كلمة تخدم كان يعني بها باللغة العامية أي الدارجة المغربية و معناها بالدارجة هي ((نقول فلان خدم فلان أو نقول فلان خدموه الشفارة )) دبا فهمتو المعنى ديال أن الأحزاب و النقابات تخدم الوطن.
3 - كمال الأحد 09 دجنبر 2018 - 20:03
نقول للسيد الوزير و لغيره من الساهرين على الشأن الوطني.
نحن كشعب لا نعترف بالأحزاب السياسية كلها، و ليس هناك في المغرب سياسي واحد في المستوى.
كل الموجودين حاليا على الساحة هم دخلاء و لا هم لهم سوى تحقيق مصالحهم الشخصية و الحزبية و مصالح بعض الفئات المعلومة.
الأحزاب تقسم الكعكة فيما بينها و المناصب و التقاعد المريح...
انا كمواطن إشتغلت عشر سنوات مع الدولة في قطاع حساس و بعدها إستقلت و لم يبقى لي و لو درهم واحد في الشهر. بينما انتم تشتغلون او بالأحرى تنامون لشهور قليلة ثم لكم تقاعد لا يملكه بعض رئساء الدول مدى الحياة.
الانتخابات القادمة ستكون كلمة الفصل بيننا.
كمال الرباطي
نحن كشعب لا نعترف بالأحزاب السياسية كلها، و ليس هناك في المغرب سياسي واحد في المستوى.
كل الموجودين حاليا على الساحة هم دخلاء و لا هم لهم سوى تحقيق مصالحهم الشخصية و الحزبية و مصالح بعض الفئات المعلومة.
الأحزاب تقسم الكعكة فيما بينها و المناصب و التقاعد المريح...
انا كمواطن إشتغلت عشر سنوات مع الدولة في قطاع حساس و بعدها إستقلت و لم يبقى لي و لو درهم واحد في الشهر. بينما انتم تشتغلون او بالأحرى تنامون لشهور قليلة ثم لكم تقاعد لا يملكه بعض رئساء الدول مدى الحياة.
الانتخابات القادمة ستكون كلمة الفصل بيننا.
كمال الرباطي
4 - عاجل الأحد 09 دجنبر 2018 - 20:09
انتم من أضعفتم الاحزاب وباسمكم تم توزيع عشرات الأعوام على كل من قال ليسقط الفساد ، شباب الريف وعلى بوعشرين ،وووووووو
النظام لديه اجندته الخاصة وأجندتكم هي المناصب وجمع المال.
النظام لديه اجندته الخاصة وأجندتكم هي المناصب وجمع المال.
5 - ولد البلاد الأحد 09 دجنبر 2018 - 20:16
هاذ الكلام سمعناه على مدى عقد من حكمكم المهم الذي طحن الشعب هوما نتوما بعد عشر سنوات عجاف زعما بغيت نقول طحنتونا اه اه نتوما حزب العدالة و التنمية.
6 - احراب الأحد 09 دجنبر 2018 - 20:22
لا تخف الملك معكم
نعلم جيدا كما هو واضح أنه في خطابه الزيادة في ميزانية الأحزاب السياسية الفاسدة القدرة
لكي تقوم بدوركم على أحسن ما يرى أولا إضعاف الشعب المقهور 2 إضعاف الشعب المقهور 3 إضعاف الشعب المقهور 4 إضعاف الشعب المقهور
5 إضعاف الشعب المقهور
نعلم جيدا كما هو واضح أنه في خطابه الزيادة في ميزانية الأحزاب السياسية الفاسدة القدرة
لكي تقوم بدوركم على أحسن ما يرى أولا إضعاف الشعب المقهور 2 إضعاف الشعب المقهور 3 إضعاف الشعب المقهور 4 إضعاف الشعب المقهور
5 إضعاف الشعب المقهور
7 - مواطن في وطن ميؤوس من أمره الأحد 09 دجنبر 2018 - 20:25
الله يعطينا وجهك نفس الكلام نفس العقلية نفس الطريقة في استحمار العقول. الحاصول اللهم لا نسألك لماذا ولدنا في المغرب ولكن نسألك الهجرة منه
8 - مقاطع الأحد 09 دجنبر 2018 - 20:27
هل هي قوية حتى يتم اضعافها?اغلب المغاربة غير منخرطين في الاحزاب و لا يصوتون في الانتخابات ويعرفون ان اعضاء الاحزاب يبحثون عن مصلحتهم الخاصة للاغتناء الحرام.واتمنى ان يقاطع العدد القليل الذي ذهب للتصويت على العدالة والتنمية
9 - aziz الأحد 09 دجنبر 2018 - 20:30
كفاكم من الهرطقة الا تخجلون من انفسكم.تستبغلون المغاربة بشطحاتكم المستفزة .في المغرب رجال صادقون غيورين ذووا كفاآت عالية في كل الميادين.لم ولن تشارككم مسرحياتكم((الساسية)) لأنكم افسدتم كل ما هو سياسي بجشعكم واسترزاقكم الخبيث.المغاربة الاحرار تركوا لكم الساحة فاعثوا فيها فسادا حتى حين.
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