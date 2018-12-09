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كُتّاب وآراء
الغضب يحيط برقاة شرعيين
الأحد 09 دجنبر 2018 - 14:21
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
1 - ابو عبد الله الأحد 09 دجنبر 2018 - 14:47
الجهل هوالعامل الاساسي
يجب ان ارقي زوجتي وابناءي بنفسي ان لم يرقوا انفسهم كما امرنا بدلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم
يجب ان ارقي زوجتي وابناءي بنفسي ان لم يرقوا انفسهم كما امرنا بدلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم
2 - رأي الأحد 09 دجنبر 2018 - 14:50
بعض النساء يعرفن مسبقا أنها ستتعرض للاغتصاب ومع ذلك تذهب الى هؤلاء المشعوذين رغبة منها في الجنس !!! وكل من تعرضت للاغتصاب فإنها تستحق ذلك . خلاصة القول ما كاين لا رقية لا نص ،هناك نصابين وهناك نساء أما جاهلات أما راغبات في الجنس .
3 - متابع الأحد 09 دجنبر 2018 - 14:51
المشكل عند المسلمين هو التعاطي مع كل امور الحياة بالعاطفة والدين . الدين جزء من الحياة وليس هو المسيطر على الحياة .ادخلنا انفسنا في سجن بمحض ارادتنا
4 - Peace الأحد 09 دجنبر 2018 - 14:55
لي بغا الرقية الشرعية يسمع غير للقران في اذاعة محمد السادس للقران الكريم او يشاهد قناة محمد السادس للقران الكريم. صافي بركا عليكوم, هذا كافي.
5 - Said الأحد 09 دجنبر 2018 - 14:58
رأيت بعض الفيديوهات لما يسمى الرقية الشرعية، و ما يمكنني قوله: قمة التخلف و الجهل.
هذا ما عملته الكنيسة ايضا في القرون الوسطى. فكانت هي الأخرى مُنحطة مثلننا الآن.
إذ نرى الآن الدول التي ألجمت الكنيسة هي الدول المتقدمة في كل المجالات.
نتمنى إلجام دعاة الجهل في بلادنا لنرى النور كغيرنا من البلدان المتقدمة.
هذا ما عملته الكنيسة ايضا في القرون الوسطى. فكانت هي الأخرى مُنحطة مثلننا الآن.
إذ نرى الآن الدول التي ألجمت الكنيسة هي الدول المتقدمة في كل المجالات.
نتمنى إلجام دعاة الجهل في بلادنا لنرى النور كغيرنا من البلدان المتقدمة.
6 - ناصح الأحد 09 دجنبر 2018 - 14:59
الحقيقة المرة هو أن هؤلاء ليسوا بفقهاء ولا بمنتسبين لحفظة كتاب الله عز وجل وإنما هم أشخاص أرخوا لحاهم وامتهنوا مالا ينبغي أن يمتهنوه فنسبوا إلى ما يسمى ب(الفقهة) وأعلم علم اليقين أن 95 في المئة من هؤلاء الرقاة لا يحفظون حتى خمسة سور من القرآن الكريم والعيب ليس فيهم إنما فيمن يذهب عندهم لأن الإنسان يجب أن يرقي نفسه بنفسه من القرآن والسنة
8 - عبد العزيز الادريسي الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:00
اغلب التصريحات تنم عن الجهل المتفشي في مجتمعنا للاسف وكلها لا تنبني على قانون المنطق أولا الرقاة لا مناص منهم لان الامراض الروحية متفشية والواقع (الحس- التجربة) خير دليل ثانيا لو قمنا باحصاء لعدد الرقاة لوجدنا أنهم يفوقون 50000 في البلاد لم يثبت تورطهم في الاستغلال الجنسي مقابل حالتين او ثلاث لحد الان ثالثا عدد المشافين عن طريق الرقية يفوق 70 في المائة من المستفيدين فلماذا كل هاته الحرب في الحقيقة الجواب معلوم عندي قد قهرت شياطين الجن وتم ابطال اعمال السحر بشكل تسبب في تدمير السحرة فبدؤوا في حربهم مستغلين الجهلة وجنودهم الانسية لذلك فلا تكونوا معاول في يد الشيطان
تعليق غير لائق
-26
9 - smail ess الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:01
التعليق الأخير كان في المستوى أغلب الرقات نصابة بمجرد ما يرى إمرأى جميلة ينسى خالقه وأخلاقه ومهنته من أجل رغبتة يجب على الإنسان أن يفكر في العوقب الإلهيا. يفسدون الحرت والنسل إلخ.
10 - أحمد منصور الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:07
حسبنا الله ونعم الوكيل هادا راقي الذي كان في ڨيديو بي مدينة بركان ينتمي إلى زاوية بودشيشية كان يلهم زوار زاوية بودشيشية أنه يداوي من سحر والعين كان يستهدف نساء فقط حسبن الله ونعم الوكيل
11 - نبيل الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:07
الغباء والجهل عملتان لوجه واحد ألا وهو عدم فهم النصوص الدينية وعدم الأخد بالتآويل الصحيحة يجعل من هؤلاء النصابين أوصياء على الناس.الرقية كما فعلها الرسول هي قراءة سورة الإخلاص والمعودتين وذالك لإبعاد الوساوس فقط وليس كما يدعون إخراج الجني من الإنسي وهذا باطل ويستخدمون آيات ويفسروها للناس على أن كلامهم صحيح ولكن القرآن واضح في هذه المسألة في آيات عديدة وسأذكر آية واحدة شامله لمن كان يتدبر كلام الله حيث قال تعالى إن الذين أتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
12 - simo الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:12
قمة الجهل الإنسان يرقي نفسه بنفسه الفاتحة+المعودتين يكفي أما الدهاب عند من يسمون أنفسهم روقات فهذا هو الجهل وتخلف.انا ولا كيبان ليا الروقات في المغرب أكثر من الجن أنفسهم
13 - المهلهل الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:20
لا رقية شرعية و لا غير شرعية ,مجرد جهل مركب يستغلونه بعض المشعوذين لغرض مادي او جنسي .و في هذا الصدد :عدة طراءىف مضحكة .
14 - aziz الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:23
احسن رقية شرعية هي اللتي يقوم بها المريض نفسه او احد اقرباءة :اذا كان الايمان قوي بالله سبحانه والثقة به بانه هو الشافي وحده فيكفيك يا اخي قراءة الفاتحة لطلب العلاج من الله سبحانه.اما من يمتهنها كحرفة فالله ورسوله براء منه.فلا تقربوهم.
15 - سعيد الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:24
ادا أردت أن ترقي نفسك أو أحد أفراد عائلتك يكفيك أن تقرأ القرآن الكريم وانت متوظئ و لديك النية والإيمان بالله اما ان تدهب عند مايسمون أنفسهم بالرقاة فكأنما دهبت عند طبيب أخصائي حيث يجب أن تدفع ما بين 150 و 200 درهم.
16 - عبدو الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:25
الرقية ليس بوظيفة ، والا فهي الباطل بعينه . ولا يرجا من بعدها فاءدة ، اولا وثانيا . اما الباقي فبدع او نوع من انواع السحر والشعودة .اما رقية المريض فالاطباء اولا به ، وانفع ...لانه بامكان ترقية الكل بالكل ،ولا داعي لتلك الشطحات والمفضحات باسم الدين .والا ماذا نفعل مع الصليبي واليهودي اذا شابته علة على مقاس المسلم غير المؤمن . ففي ضياع الايمان كثرت الحصص تلك .
17 - مغربي الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:29
يا جماعة الخير يمكن لأي شخص أن يرقي نفسه بالإستماع للقرآن سواء عن طريق الهاتف المحمول أو عن طريق أي جهاز يتيح لك الإستماع لآيات القرآن .
الراقي الشرعي هو الذي يشترط حضور المحرم في حال أراد أن يرقي امرأة .
الراقي الشرعي هو الذي يشترط حضور المحرم في حال أراد أن يرقي امرأة .
18 - السكة الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:32
الجهل و الغباء هم السبب لي خلاف الزفتة الشرعية تكتر والاغلبية ديال الزبائن نساء باش ميتسماوش سحرة بدلو الاسم للرقية الشرعية باش يضحكو على الناس الصراحة كنلوم الناس لكيزوروهم قمة التخلف ومع كل ما حصل من اغتصاب ونصب راه مزال غادي يمشيو
19 - دعوة الحق الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:38
المرأة هي التي تشجع مثل هذه البدع والمنكرات لأنها تتهافت على دور المشعوذين و لو لم يكن لديها أية مشكلة.
بالنسبة لراقي بركان يبدو أن الفتاة من عائلة ميسورة؛ و لا تعاني من أي اذن فلماذا ذهبت أصلا الى هناك
بالنسبة لراقي بركان يبدو أن الفتاة من عائلة ميسورة؛ و لا تعاني من أي اذن فلماذا ذهبت أصلا الى هناك
20 - البرنس الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:39
الراقي كيدخل يوميا ما يزيد عن 2500 درهم يوميا من النساء بالاضافة الى أزيد من 2000 درهم من المواد التي يبيع باسم الدين، ناهيك عن السفريات الى الخارج بدعوى اخراج السحر و التي قد يأخذ فيها ما يزيد عن 20 ألف درهم بالاضافة الى حجز الطائرة و الاوطيل و مصاريف التنقل، الراقي لا يخضع لنظام ضريبي مقابل أرباح خيالية، فيكفي أن تحفظ سورا من القران و تظهر بمظهر التقي من سمت اسلامي و تؤدة مصطنعة و ها أنت فتحت باب الاغتناء، لا أخفيكم حينما كان سني 18 سنة كنت على وشك الدخول في هذه التجربة و لكن الحمد لله أنني أستخدم عقلي و كنت أعلم أن الامر عبارة عن نصب باسم الدين، لا تحزنوا فالعالم كله يسير بهذا المنطق :( كن رجل دين تحكم رقاب البسطاء )، و المشكل أنك تجد مجازا في الفلسفة أو الفيزياء و يأتي بزوجته لراقي لم يحصل حتى على الابتدائية، ما هذا العبث يا أمة محمد ؟
21 - said الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:45
كنا قبل سنين في المغرب لا نعرف حتى معنى الرقيا بجميعمعانيها حتى دخل علينا الإسلام الجديد من الشرق الفكر (الوهابي) فلم يأتي بخير أبدا إستهزؤا بحملة القرآن وسموهم فقهاء الدرهم وحاربوا القرآن جماعة حتى أصبح أطفالنا لايحفضون بعضا من السور القرآنية اللتي كنا في صغرنا خفضناها بالسمع عندما يقرأالحزب بعد صلاة المغرب فحاربوا القرآن جماعة وأخرجوا لنا الرقية الشرعية والاشراط و و و وإن كانت الرقية الشرعية من عمل الصحابة كانوا يرقون أنفسهم وأهليهم ولا يذهبون عند أصحاب اللحا بذون علم ولا قرآن حتى أصبح بعض l’es converties يرقون المسلمين النصارى اللذين دخلوا الإسلام دخلوا المغرب وجعلوا يرقون الناس مقابل الدراهم وكثر الاختلاط بدعوى الترقية همهم الأول الجنس لانهم مكبوتين على النساء وأتحداكم بقول خلاف دالك...
22 - ممكن الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:56
هؤلاء الرقاة يذكرونني بالرهبان اللذين كانو يبغون سكوك الغفران الى الناس ويستغلون سذاجتهم وبتزونهم ماديا وجنسيا. ولأن حب المال متأصل في الناس فلا عجب أن ترى بعض الرقاة يبتكرون أساليب لاستفزاز المرضى الذين هم في الغالب لذيهم تراكمات نفسية شذيذة ومعقذة. ولأن المريض يكون في حالة ضعف وحاجة الى العلاج فإنه يقبل كل الوسائل ليتخلص من معاناته.واستغرب أيضا أن الراقي يستطيع التحدت الى الجن مع أن عوالم الجن بعيدا عنا و بمعزل عنا. عموما القراءن و الصلاة في متناول كل شخص منا فقط عليه التطهر والوضوء وقراءة ما تيسر من القران والعمل بيه وليس أن يكون حبيس السنتنا وسوف نرى الخير كله. ما يضحكني كذالك هو بعض رقاة يكترون محلات و يغلفون جدرانها بعوازل الصوت و مزودين بمكبرات الصوت على أن الجن لا يصله صوت القرءان إلا بمكبر الصوت. صراحة هناك استغلال من طرف الرقات لأنهم بجنون أموالا طائلة من ذالك ويستغلون الحسناوات جنسيا. خلاصة القول نسأل الله جميعا دوام الصحة والعافية وخاص السلطات تدير حد لهاد الجهل...
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