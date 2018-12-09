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كُتّاب وآراء
صرخة معاناة مع السرطان
الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - محمد سعيد KSA الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:34
السلام عليكم
الله يشفيه ويشفي كل مسلم
اللهم لا تدع في أمتك حبيبك أحمد مريضا إلا شافيته وعافيته شفاء لا يغادر سقما.
الله يشفيه ويشفي كل مسلم
اللهم لا تدع في أمتك حبيبك أحمد مريضا إلا شافيته وعافيته شفاء لا يغادر سقما.
2 - Lakbir الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:40
Allah ichafik cher frère du courage et Dieu avec toi.
3 - مهاجر الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:40
اللهم لا شفاء إلا شفاؤك. اشفيه و اشفي جميع مرضى المسلمين أمين يارب العالمين.
4 - رجاوي الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:42
إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله عثمان ,اسكنه فسيح جنانه، وألهم ذويه الصبر والسلوان.. توفي عثمان الله يرحمو ويرزقو الفردوس الأعلى.
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