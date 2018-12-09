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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | صرخة معاناة مع السرطان

صرخة معاناة مع السرطان

الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد سعيد KSA الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:34
السلام عليكم

الله يشفيه ويشفي كل مسلم

اللهم لا تدع في أمتك حبيبك أحمد مريضا إلا شافيته وعافيته شفاء لا يغادر سقما.
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7
2 - Lakbir الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:40
Allah ichafik cher frère du courage et Dieu avec toi.
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4
3 - مهاجر الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:40
اللهم لا شفاء إلا شفاؤك. اشفيه و اشفي جميع مرضى المسلمين أمين يارب العالمين.
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7
4 - رجاوي الأحد 09 دجنبر 2018 - 18:42
إنا لله وإنا إليه راجعون، رحم الله عثمان ,اسكنه فسيح جنانه، وألهم ذويه الصبر والسلوان.. توفي عثمان الله يرحمو ويرزقو الفردوس الأعلى.
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