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كُتّاب وآراء
تفكيك عصابة لتهريب الكوكايين
الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - abdo الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:46
المنهجية لي كيقوم بها الجهاز الدولي لمحارفة الجريمة هي كتقوم على وشايات من أشخاص غير هاذا كنضن مستحيل اكتشاف مثل هذه كمية
2 - Omar33 الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:55
il faut faire la même chose pour les corrompus de politicards
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