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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تفكيك عصابة لتهريب الكوكايين

تفكيك عصابة لتهريب الكوكايين

الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:35

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - abdo الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:46
المنهجية لي كيقوم بها الجهاز الدولي لمحارفة الجريمة هي كتقوم على وشايات من أشخاص غير هاذا كنضن مستحيل اكتشاف مثل هذه كمية
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-1
2 - Omar33 الأحد 09 دجنبر 2018 - 15:55
il faut faire la même chose pour les corrompus de politicards
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