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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | محنة الخمولي أمام الإفراغ

محنة الخمولي أمام الإفراغ

الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - youness الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:28
لا اله الا الله محمد رسول الله ...هده هي الدنيا الله يسر ليك واهدي بندم
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11
2 - أصعب حاجة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:29
أصعب ضربة هي لي تجيك من أقرب الناس إليك .
إصاوب الله.
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18
3 - يسرى الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:33
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيييم مبقاتش الرحمة فالعاءلة
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13
4 - الإسلام والمحبة مشااات الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:36
لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم اش هاد المصيبة لي وصلنا فهاد الدنيا الماديات والمصلحة الشخصية قتلات الناس مكاين غي راسي ياراسي
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5 - ياسين الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:36
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يرزقك خير منها
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11
6 - Ayoub الاثنين 10 دجنبر 2018 - 12:37
C'est triste, à Marrakech on fête le cinéma du film, mais ils ont oublié les vrais films de nos acteurs oubliés et délaisser
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