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كُتّاب وآراء
عبد الحق الخيام يتلقى العزاء
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:26
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - احمد الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:31
رحم الله الفقيدة و انا لله و انا اليه راجعون
2 - زوهير الاثنين 10 دجنبر 2018 - 14:51
آجركم الله .إنا لله وإنا إليه راجعون . الله يرزقكم الصبر
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