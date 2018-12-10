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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج إسلاميين بالعاصمة

احتجاج إسلاميين بالعاصمة

الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:18

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - من أمريكا بوسطن ماساتشوستس . الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:37
بكل صراحة وجب أن يعفو الملك و الدولة عن كل السجناء الإسلاميين . وخاصة الابرياء منهم الدين اتهموا باطلا . و زج بهم في السجن . كما ظلمت الدولة معتقلي أكدز و تزمامارت و درب مولاي الشريف ابان فترة الحسن الثاني . وجب انصاف ضحايا الاعتقال الحالي و خاصة الإسلاميين المظلومين ...لانهم قمة في الاخلاق و المروءة و ليسوا إرهابيين كما يتصور البعض .
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2 - ولد طوما . الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:38
اعرف العديد ممن اعتقلوا ظلما خاصة من حي سيدي مومن .
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3
3 - من الرباط الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:42
ارهابي واحد خلف ضحايا و مأسي ...سجن و عدب الاف الناس ظلما بسبب شاب مريض متعصب ارهابي . وجب انصاف و العفو عن السجناء الإسلاميين لانهم مغاربة ...لمادا تم العفو عن مجرمين و بيدوفيلات اسبانيا و استثني الاسلاميون ...هل هدا عدل .
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5
4 - متتبع الاثنين 10 دجنبر 2018 - 19:06
هل تتذكرون ايام الرميد وهو يتظاهر مع 20 فبراير اليوم هو مع بنكيران والعثماني وأصحاب العدالة والتنمية من أجل الحفاظ على الكراسي الوزارية وافتاتي اينك؟ ؟؟؟
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5 - محمدبرزوك الاثنين 10 دجنبر 2018 - 19:14
قال رسول الله ص:الاسلام بدأغريباوسيعودغريبا.
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-1
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