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كُتّاب وآراء
احتجاج إسلاميين بالعاصمة
الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:18
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - من أمريكا بوسطن ماساتشوستس . الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:37
بكل صراحة وجب أن يعفو الملك و الدولة عن كل السجناء الإسلاميين . وخاصة الابرياء منهم الدين اتهموا باطلا . و زج بهم في السجن . كما ظلمت الدولة معتقلي أكدز و تزمامارت و درب مولاي الشريف ابان فترة الحسن الثاني . وجب انصاف ضحايا الاعتقال الحالي و خاصة الإسلاميين المظلومين ...لانهم قمة في الاخلاق و المروءة و ليسوا إرهابيين كما يتصور البعض .
2 - ولد طوما . الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:38
اعرف العديد ممن اعتقلوا ظلما خاصة من حي سيدي مومن .
3 - من الرباط الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:42
ارهابي واحد خلف ضحايا و مأسي ...سجن و عدب الاف الناس ظلما بسبب شاب مريض متعصب ارهابي . وجب انصاف و العفو عن السجناء الإسلاميين لانهم مغاربة ...لمادا تم العفو عن مجرمين و بيدوفيلات اسبانيا و استثني الاسلاميون ...هل هدا عدل .
4 - متتبع الاثنين 10 دجنبر 2018 - 19:06
هل تتذكرون ايام الرميد وهو يتظاهر مع 20 فبراير اليوم هو مع بنكيران والعثماني وأصحاب العدالة والتنمية من أجل الحفاظ على الكراسي الوزارية وافتاتي اينك؟ ؟؟؟
5 - محمدبرزوك الاثنين 10 دجنبر 2018 - 19:14
قال رسول الله ص:الاسلام بدأغريباوسيعودغريبا.
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