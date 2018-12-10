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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | حداد في بيت حميد الزاهر

حداد في بيت حميد الزاهر

الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:09

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - samy الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:46
الله يرحمه و يوسع عليه الله يغفر لنا و له ولي جميع المسلمين كان رحمه الله نعم الفنان و نعم الرجل
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2 - lila الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:52
اعظم الله اجركم واحسن عزاءكم و غفر لميتكم
ان لله ما اخد وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر و لتحتسب
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3 - khalid الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:52
Mes sincères condoléances pour toute la famille de Lhaj Hamid Zahir.Que Dieu accepte le défunt dans sa sainte miséricorde.Ajarakoum Allah
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4 - مارة الاثنين 10 دجنبر 2018 - 15:56
هاد الصباح داز عندي حزين بعد سماع هذا الخبر،يابي ترحمو.كلنا لها،اللهم لا تتوفنا إلا و أنت راض عنا.
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5 - الهاشمي الاثنين 10 دجنبر 2018 - 16:11
لله ما أعطى ولله ما أخذ، تغمده الله بواسع رحمته وتبثه عند السؤال، وأرزق اللهم أهله الصبر والسلوان.
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