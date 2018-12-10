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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الخيام يودع والدته

الخيام يودع والدته

الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - ورزازات tazlagout الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:15
اللهم ابدلها دارا خيرا من دارها واهلا خيرا من اهلها وادخلها الجنة واعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار .
اللـهـم عاملها بما انت اهله ولا تعاملها بما هى اهله .
اللـهـم اجزها عن الاحسان إحسانا وعن الأساءة عفواً وغفراناً.
اللـهـم إن كانت محسنه فزد من حسناتها , وإن كانت مسيئه فتجاوز عن سيئاتها.
اللـهـم اّنسها في وحدتها وفي وحشتهاوفي غربتها.
اللـهـم انزلها منزلاً مباركا وانت خير المنزلين .
اللـهـم انزلها منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا.
اللـهـم اجعلقبرها روضة من رياض الجنة ,ولا تجعله حفرة من حفر النار .
اللهم إرحمنا وإرحم واليدينا ووالدي جميع المسلمين.
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2 - رفيق ع الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:17
ان لله وان اليه راجعون الله يرحمها ويوسع عليها ويجعل مثواها الجنة والفردوش الأعلى
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3 - كمال الاثنين 10 دجنبر 2018 - 18:18
عندما يكون الميت مسؤول أو على قرابة بمسؤول نجد الكل يسارع للمشاركة في تشييع الميت وتزاحم لتقديم التعازي..كم من إنسان لم يجد حتى شخص واحد لتشييع جنازته..كم من إبن لم يجد حتى من يمسح دمعت فاضت على خديه من جراء فراقه لأمه أو أبيه.. حتى الجنائز لم تسلم من مظاهر النفاق...
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