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كُتّاب وآراء
بنكيران والسجادة الحمراء
الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - عمر الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:51
كلام هده الممثلة القديرة على صواب ....اليوم يا اختي ماجدة جميع القطاعات يتم التطفل عليها من طرف الهواة لبخس ثمنهم أو استغلالهم بالمجان للشهرة فقط ....للأسف المحسوبية والزبونية في كل شيء ...ولا تقلقي فنحن نحبك كفنانة لك صيت داخل العائلات التي تحب الفن الحقيقي ...أما أولئك المهرجون فنهايتهم الزوال .....وما وجودك في دلك المنصب ودخل لجنة للتحكيم لخير دليل على مكانتك الراقية وهذا شرف لك وللفنانين من طيبتك. ....لاباس
2 - En a Marre! الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 02:43
Le festival de film de Marrakech est fait pour les francais résidant au Maroc ou pas et pour certains étrangers.
Même nous les marrakechis on n'a pas le droit au badge pour entrer au palais de congrès!!!!
Le colonialisme, la trahison, les collabos continuent toujours au Maroc.
C'est d'après ma propre expérience avec ce festival de cette année et des années précédentes!!!!
Même nous les marrakechis on n'a pas le droit au badge pour entrer au palais de congrès!!!!
Le colonialisme, la trahison, les collabos continuent toujours au Maroc.
C'est d'après ma propre expérience avec ce festival de cette année et des années précédentes!!!!
3 - العبدي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 03:08
كﻻم الفنانة القدرة و المحترمة واضح ويجب على الوزارة الوصية ان تعمل على تطبيق قانون الفنان لردع المتطفلين على المجال الفني و ما اكثرهم والكارثة انهم غير متقفون و ﻻ يملكون شواهد في الميدان .
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