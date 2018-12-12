24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:4808:2013:2616:0118:2319:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رفض نقابي لتدخل مسؤول صحي بمشفى الغساني (5.00)

  2. إشراك منتخبي الصحراء في مفاوضات جنيف يقض مضجع الانفصال (5.00)

  3. شركة التنمية المحلية "تقصي" منتخبين بالبيضاء (5.00)

  4. مسلك طرقي يغضب سكانا بجماعة ّ"أولاد فارس" (5.00)

  5. نادي الترجي يتمسك بموَاجهة الرجاء في "رادس" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | بنكيران والسجادة الحمراء

بنكيران والسجادة الحمراء

الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:00

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - عمر الثلاثاء 11 دجنبر 2018 - 23:51
كلام هده الممثلة القديرة على صواب ....اليوم يا اختي ماجدة جميع القطاعات يتم التطفل عليها من طرف الهواة لبخس ثمنهم أو استغلالهم بالمجان للشهرة فقط ....للأسف المحسوبية والزبونية في كل شيء ...ولا تقلقي فنحن نحبك كفنانة لك صيت داخل العائلات التي تحب الفن الحقيقي ...أما أولئك المهرجون فنهايتهم الزوال .....وما وجودك في دلك المنصب ودخل لجنة للتحكيم لخير دليل على مكانتك الراقية وهذا شرف لك وللفنانين من طيبتك. ....لاباس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
2 - En a Marre! الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 02:43
Le festival de film de Marrakech est fait pour les francais résidant au Maroc ou pas et pour certains étrangers.
Même nous les marrakechis on n'a pas le droit au badge pour entrer au palais de congrès!!!!

Le colonialisme, la trahison, les collabos continuent toujours au Maroc.
C'est d'après ma propre expérience avec ce festival de cette année et des années précédentes!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
3 - العبدي الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 03:08
كﻻم الفنانة القدرة و المحترمة واضح ويجب على الوزارة الوصية ان تعمل على تطبيق قانون الفنان لردع المتطفلين على المجال الفني و ما اكثرهم والكارثة انهم غير متقفون و ﻻ يملكون شواهد في الميدان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
4 - loaitifa الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 03:22
bsr,chere majda tu es ds le coeur.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.