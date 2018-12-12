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كُتّاب وآراء
الفرنسية في دور الشباب
الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 16:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مواطن لا ينام الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:16
بقات ليك غير الفرنسية فدور الشباب .. فينما كاين شي مشروع فاشل كيتبناه هاد الوزير .. السي سير قاد مؤسسات دور الشباب وقنن التوقيت ديال العمل داخلهم و ظروف العمل ديال الاطر اللي كتخدم بدون تعويض وحتى منتصف الليل وأيام السبت والأحد .. خارج أوقات العمل ديال الوظيفة العمومية ..
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