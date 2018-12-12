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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | احتجاج صناع الأسنان

احتجاج صناع الأسنان

الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 15:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - شاكر الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:15
في المغرب اصحاب السترات هم حراس مواقف السيارات لا تضيقوا عليهم في مهنتهم لان تغطية المواقف %100 .
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2 - yassine الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:48
يجب على وزارة الصحة إعادة النظر في إعطاء التراخيص لصناع الأسنان. لقد أصبح من هب ودب يزاول هذه المهنة لأنها تدير أرباح طائلة ربما طبيب الأسنان الذي أفنى شبابه في الدراسة لا يحصل عليها.
كيف يعقل صانع الأسنان يقوم بمهمة طبيب الأسنان رغم أن مهنة صانع الأسنان محدودة فقط في الصنع وليس قلع الأسنان والجراحة.
زد على ذلك معظم صناع الأسنان يشتغلون بمعدات وأدوات غير معقمة وملوثة.
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3 - marocain الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:50
ابثكروا بدلة اخرى لا تقلدوا الاخرين
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4 - سارة الأربعاء 12 دجنبر 2018 - 17:56
حنا باغين دكاترة في البلاد ماشي صناع الاسناع .صناع الاسنان خدمتهم محدودة في صنع الاسنان لطبيب .طبيب كيفني حياتو في القراية و باغين تساواو معاه باز على وجهكم قساح .نتوما لمخير فيكم قاري قاري حد التاسعة و طبيب ليقاري حياتو كاملة باغين تعملو خدمتو
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