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كُتّاب وآراء
صانع مكفوف في أبوظبي
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 21:16
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - ماجد واويزغت الجمعة 14 دجنبر 2018 - 21:31
الله يعطيك الصحة و يحفظك من العين هنا بنادم كتافو يعشيو دوار وتلقاه كيسعى
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