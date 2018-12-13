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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | المغرب والتمييز العنصري

المغرب والتمييز العنصري

الخميس 13 دجنبر 2018 - 17:30

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1 - RACHIDA الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:12
ا لشعب المغربي يعاني في بلده من الميز العنصري منذ ولادته حيث انه يخضع للعبودية والتهميش والاحتقار حتى انه لجا الى الهجرة السرية ليهدي جسده وروحه للحوت .والاسماك فرار من التهميش والفقر والاهمال حيث ان مطلابه الاساسية من صحة وتعليم وتكوين ومساعدات اجتماعية وشغل ومسكن لائق اصبحت من المستحيلات في ظل هذه الظروف الماساوية فالمسؤول يسعى جاهدا لادماج افارقة من جنسيات مختلفة في مجتمع فقير وجائع ومهمش اصلا هو لا يعرف الادماج في بلده...انها مفارقة عجيبة بامتياز لان المسؤول يسير دائما على خطى ونهج "ما دمت في المغرب فلا تستغرب.......
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