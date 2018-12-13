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كُتّاب وآراء
مغاربة وكأس أمم إفريقيا
الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (18)
1 - jamal alpha الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:09
أغبى قرار في تاريخ الوزارة المكلفة كيف أصبح وجهنا أمام العالم بعد ترشحنا لكأس العالم و كل ما قيل حول جاهزيتنا و بلا بلا نخرج و نقول بأننا ىا نستطيع تنظيم تظاهرة قارية
2 - امتى يفهم المغربي؟؟؟؟؟؟ الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:12
بغيت غير نفهم فهموني. آش غادي نستفد أنا كمواطن من تنظيم كأس إفريقيا؟؟؟ فاش غادي يتحسن العيش ديالي؟؟؟؟ شحال غادا التاخد الجماعة من وراء هاد التنظيم باش تصاوب الحفاري و الضو الطافي؟؟؟ وا فهموني آعباد الله كيفاش أنا كمواطن غادي نعيش أحسن بعد تنظيم هاد الكأس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
3 - lahlou الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:15
والله العجب وكل العجب في مغربنا ااجبيب.........
4 - امين الرباطي الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:17
صراحة هذه القرار سيشكل صدمة اامغربة لان المغرب منذ سنوات وهو يحاول ان ينضم كاس العالم لا انه دائما ما يفشل في التنظيم هذه الفرصة تنظيم كاس افربقيا كانت ستعطي انطباعا جيدا و اشهار السياحة الافريقية و العالمية وانعاش السوق الوكنية وللاسف المواطن لاسند لله الا الله
5 - الوطنية الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:17
هذه الحكومة تسير في التيار المعاكس للشعب . الساعة لي زدتوها قامت القيامة عليها خليتوها ضد ف الشعب . دابا الكأس الافريقية الكل كان يتمنى تنضيمها في المغرب من اجل الشعب تتحرك السياحة واليد العاملة تشتغل ولكن كما قلت في الاول انتم حكومة ضد الشعب 100/100
6 - adil الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:17
تنظيم كاس افريقيا في الوقت الراهن يعني تنمية شاملة في جميع القطاعات الطرق والبنية التحتية والامن والصحة والسياحة والتشغيل وعودة التدشينات التي توقفت و......
وهدا سيحسب للبيجدي وسيعتبر طوق نجاة لهم وتلميع لصورتهم وهدا امر مرفوض من الدولة العميقة
وهدا سيحسب للبيجدي وسيعتبر طوق نجاة لهم وتلميع لصورتهم وهدا امر مرفوض من الدولة العميقة
تعليق غير لائق
-12
7 - مريريكشي الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:22
هناك أولويات أكثر من تنظيم كأس إفريقيا للأمم ، إصلاح التعليم والصحة والعدل وتوفير فرص الشغل للمعطلين الحاملين للشواهد العليا والمتوسطة وتشجيع المقاولات الصغرى والحد من الهجرية أكبر تحدي وأفضل من تنظيم مظاهرة من هذا الحجم الذي لا تفيد اقتصاد البلاد في أي شيء
8 - stof الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:29
المغرب قادر على تنظيم كأس إفريقيا. ولكنه غير قادر على تنظيم كأس إفريقيا. المغرب قادر على بناء المستشفيات ولكنه غير قادر على بناء المستشفيات. المغرب قادر على...... ولكنه غير قادر....... المهم المغرب قادر على كل شئ ولكنه لا يريد فعل أي شئ للمواطن الدي ينتظر. هاحنا كنتسناوكم وخدمونا وداويونا وقريونا
9 - ابنوقاسيم الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:29
هذه الحكومة لا شعبية وأهمها الوحيد أو بالأحرى ما وجدت إلا لتقف ضد إرادة الشعب وكل ما يفرح المواطنين. اللهم ارفع مقتك غضبك عنا وازح عنا هذه الحكومة العدوة.
10 - andalussi الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:30
من الغباء ان تخطأ مرتين وأمام نفس البلد فالهزيمة ستكون سياسية أكثر منها رياضية
إنها جنوب إفريقيا يا سادة والله أعلم
إنها جنوب إفريقيا يا سادة والله أعلم
11 - مونديال 2026 الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:33
تنظيم الكان ليس فيه اي مجال لا ختلاس للمال العام لدى ليس فيه منفعة لجيوبهم اما ترشح لكاس العالم ضد امريكا رغم انهم يعرفون انهم خاسرون مليون في المئة فيترشحون له لانه مفيد للجيوب وفهمو اخوتي لمغاربة هده هي الحقيقة المرة
12 - يوسف لفهايمي الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:35
السلام عليكم اظن ان انسحاب المغرب من تنظيم كاس افريقا الضجة الاعلامية للكامرونين وخصوصا مدرب الفريق الذي صرح بان محمد احمد يريد ان ينزع التنظيم واعطاءه لاصدقافه المغاربة .وان الاتحاد الافرقي له نية مسبقة للنتفام من عيسى حياتو المهم المغرب انسحب ليبتعد عن ضجيج الاعداء والسلام
13 - saido الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:35
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كرة القدم افيون الشعوب . أنا أتابع هذه اللعبة وامارسها لأنها رياضة. لكن لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن ااجل عملا أو الغي موعدا لمجرد ان أتابع مقابلة في كرة القدم حتى لو كانت لمنتخبنا الوطني.
فعلا المواطن العادي لن يجني أي شيء من تنظيم المغرب لكأس أفريقيا أو حتى كأس العالم. فقط ذوو الرؤوس الأموال هم أكبر المستفيدين. لذلك وجب الإهتمام بالداخل وترك الواجهة لأننا مللنا منها ومن الأموال الطائلة التي تصرف من أجلها.
كرة القدم افيون الشعوب . أنا أتابع هذه اللعبة وامارسها لأنها رياضة. لكن لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن ااجل عملا أو الغي موعدا لمجرد ان أتابع مقابلة في كرة القدم حتى لو كانت لمنتخبنا الوطني.
فعلا المواطن العادي لن يجني أي شيء من تنظيم المغرب لكأس أفريقيا أو حتى كأس العالم. فقط ذوو الرؤوس الأموال هم أكبر المستفيدين. لذلك وجب الإهتمام بالداخل وترك الواجهة لأننا مللنا منها ومن الأموال الطائلة التي تصرف من أجلها.
14 - N.H الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:35
ماذا سنستفيد من تنظيم كأس إفريقيا؟سوى تدفق الأعداد الهائلة من الأفارقة نزيدو لعكر على لخنونة
15 - عبد المحيد شهبون الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:39
قال لي احد زملائي في حديث حول عدول المغرب عن تنظيم كاس أفريقيا للأمم يعود الى في اساسه الى قرار سياسي بالدرجه الاولى صادر عن الدواءر العليا (حتى لإيقال بان الكاف أصبحت دميه في يد المغرب )فتعجبت وتساءلت ما العلاقه بين رغبه شعب لطالما تمنى انً ينظم في المغرب باعتبار ان جميع الشروط متوفره من بنيه تحتيه (تليق بالمستوى الأفريقي ) الىى جانب منتخب شاب متجانس يدبر شوءونه ناخب كفء ناهيك عن تحريك عجله الاقتصاد الوطني وسمعه المغرب عالميا ... فلم افهم شيءا من هذا التداخل ببن السياسه الرياضه في بلادنا.
16 - خاوية عامرة الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:55
بما ان بعض الملاعب تم اغلاقها وتحتاج الترميم.اكيد المفرب هو منقذ كان 2019.
17 - محارب سابق الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:57
استسمح و اعتذر مسبقا لجميع المغاربة و اقول لهم باختصار مصالح الوطن العليا فوق كل شيء. لا كورة القدم و لا غيرها. انا مع قرار الدولة بعدم ترشيح البلاد لاحتظان نهائيات الكاف. قرار صائب.
و إذا تقدمت الكاف بطلب للمغرب بانقاد هذه الدورة من نهائيات الكاف فهذا أمر آخر يمكن الاستجابة له... و اقول تقدمت الكاف بطلب للمغرب...
و إذا تقدمت الكاف بطلب للمغرب بانقاد هذه الدورة من نهائيات الكاف فهذا أمر آخر يمكن الاستجابة له... و اقول تقدمت الكاف بطلب للمغرب...
18 - ايمن الخميس 13 دجنبر 2018 - 18:58
الاتحاد الافريقي اختار مبدء المنافسة للفوز بتنظيم can 2019 عبر الترشح و ايداع الملافات، المغرب كان يظن انه فوق الجميع و مقتنع باسناد مباشر، احمد احمد اجبر المغرب لعب مبارة الترشح و هو غير قادر على الفوز بها و تم الانسحاب خوفا من هزيمة كانت تعري الخو الخاوي و الحقيقة ان الملاعب و البنية التحتية في جنوب افريقية و مصر افضل و بكثير من ما هو عليه في المغرب، انشر بليز و شكرا،
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