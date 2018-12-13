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كُتّاب وآراء
الحكومة .. الرقاة وزيادة الأجور
الخميس 13 دجنبر 2018 - 21:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - يحي بوشيخي الخميس 13 دجنبر 2018 - 21:09
راه أغلب المغاربة لا وضيفة ولاهم يحزنون .لا سلم 10 ولا سلم 1 .اغلب المغاربة مياومون لا تغطية صحية ولا تأمين.هاذ الناس هم احق بثروات المغرب .لا للهروب الى الامام باتصنطيحة.خيرات المغرب لا يستفود منها الشعب فهمونا الله يرحم من يرحم
2 - مغربي الخميس 13 دجنبر 2018 - 21:14
صراحة الحكومة تتحدث بمنطق الصدقة ، النقابات متواطئة الحل هو التنسيقيات ، الحكومة فعلت ما أرادت وأجهزت على الطبقة الوسطى ، الأجور ضعيفة ، حزب العدالة و التنمية حزب دكتاتوري يجب مواجهته بكل قوة لاسقاطه من الحكومة، ومتابعة صقوره اللصوص، بنكيران ، الداودي، الرميد، وهذا الناطق الأخرس
3 - لماذا السلم 10 ما دون الخميس 13 دجنبر 2018 - 21:15
وكأن هناك إصرار على اضعاف القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة من الموظفين . تريد زيادات لجميع الموظفين الوضع مزري والقدرة ضعفت.
مثال:
في سنة 2011 كان لتر كازوال 8 دراهم ولكم ان تحتسبوا ما حدث بعد 6 سنوات.
اقتطاعات التقاعد بعد سنتين متتاليتين تراوحت للموظفين بين 400 و600 درهم لحد السنة.
وغيرها من الأمور المرتبطة بالمدرسة و و و.
شكرا لكم
مثال:
في سنة 2011 كان لتر كازوال 8 دراهم ولكم ان تحتسبوا ما حدث بعد 6 سنوات.
اقتطاعات التقاعد بعد سنتين متتاليتين تراوحت للموظفين بين 400 و600 درهم لحد السنة.
وغيرها من الأمور المرتبطة بالمدرسة و و و.
شكرا لكم
4 - جبلي ابن الجبل الخميس 13 دجنبر 2018 - 21:37
عرض مهم قدمته الحكومة شحال 3 دراهم فالنهار لكل موظف باينة فيه مهم لو قولتيها لأي فرنسي غيضحك علينا حنا الشعب لي خالينا المهرجين أمثالكم يسيرونا أمورنا ، فرنسا بثقلها و وزنها زادت 100 اورو في الحد الأدنى للأجور يعني أضعف الايمان لحكومة كان خصها ترفع الحد الادنى من الاجور ب 1000 درهم و هذا أضعف الايمان،، أنا موظف سلم 6 اجرتي 2990 درهم و عندي 3 وليدات و لكرا باش غتفيدني هاد 3 دراهم فالنهار ... جاوب اسيدهم لخلفي
5 - sfntk الخميس 13 دجنبر 2018 - 21:38
نقصونا غي تريتا ديال التقاعد و يزيدونا فسالير مرحبا .....
6 - لبنى الخميس 13 دجنبر 2018 - 21:58
فضلت نقرأ التعليقات على أنني نشوف الفيديوهات.. الحمد لله بااااااين البرهان.. فرنسا تزيد 100 يورو و المغرب يزيد الفتات الذي لا يسمن و لا يغني من جوع!! عطيني اللوجيك!!
7 - مجاز في الانعاش الوطني الخميس 13 دجنبر 2018 - 22:00
مجازي الانعاش الوطني يعملون في الادارة لعدة سنوات بدون سلم اداري او تقاعد او تغطية صحية رغم الخبرة والتجربة لكن لاسف محرومون من ابسط الحقوق
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