24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
14/12/2018
الأيام القادمة
|14
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:50
|08:21
|13:27
|16:01
|18:23
|19:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما تقييمكم لحصيلة التجربة الحكومية لحزب العدالة والتنمية؟
- إذاعات مدينة طنجة .. أطباق إعلامية دولية وتاريخ يزخر بالوطنية
- الميثاق العالمي للهجرة
- ما هو وضع "أطفال الفقر" في السياسات الرسمية؟
- لأي مصلحة يزعزع الأمن القضائي في المغرب؟
- نهضة بركان تقترب من ضمّ عميد "الماط" السابق
حكومة العثماني تستكمل تشكيلة "مجلس المنافسة" برئاسة الكراوي (5.00)
- الجزائر تغتنم فرصة رفض المغرب الترشح لتنظيم كأس إفريقيا للأمم - (110)
- فرنسا تطارد شابا من أصول مغربية لتورطه في هجوم "أسواق الميلاد" - (79)
- جنوب إفريقيا تعاكس المغرب وتؤازر البوليساريو في مجلس الأمن - (67)
- الملك يعين الراشدي رئيسا لـ"محاربة الرشوة" وبنعليلو في "الوسيط" - (60)
- اليازغي: قرار رفض المغرب تنظيم "كان 2019" ذكي ومكسب سياسي - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
سقوط سيارة في البحر
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:10
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
1 - الوطنية الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:22
على سلامته لاننا اصبحنا لا نسمع الا الى الحوادث المميتة كل صباح الله يلطف ويهدي السائقين الى التخفيف من السرعة
2 - ج زكرياء الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:22
الحمد لله على سلامة الضحية ، و الحمد لله على لطف الله .
3 - اليعقوبي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:22
الحمد لله على سلامتو...ولكن أخويا كان زايد نغزة شوية فالسرعة والله أعلم..شوف المسافة بين الطريق والسيارة ...راه خدينا بعين الاعتبار الحدورة لي كاينا ولكن السرعة زايدة شوية
4 - السلاوي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:29
ماكين لا نقطة سوداء لا بيضاء طريق البحر دابا ممتازة السيد غادي بسرعة
5 - مومو الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:30
فعﻻ نقطة سوداء هدا المكان يسمى بيركاسي أي les pierres casses نظرا لخطورة أمواجه التي تكسر الصخور و تسبب في انجراف اﻷثربة و اﻷحجار بالقرب من المستشفى العسكري القديم
تعليق غير لائق
-12
6 - مهاجر باسبانيا الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:33
الحمد لله على سلامته ، لماذا الطرق المغربية اكثرها بها منعرجات ؟مع العلم انه تمكن تفاذيها فقط على المهندسين والمسؤوليين ان يجتهدوا.
نريد طرقا وازقة وشوارع بمعايير السلامة الطرقية .
على الوزارة المعنية ان تقضي على النقط السوداء داخل المدن وخارجها ووضع علامات التشوير من اجل تفاذي المخاطر على الطرقات وشكرا
نريد طرقا وازقة وشوارع بمعايير السلامة الطرقية .
على الوزارة المعنية ان تقضي على النقط السوداء داخل المدن وخارجها ووضع علامات التشوير من اجل تفاذي المخاطر على الطرقات وشكرا
7 - مهاجر ولله الحمد الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:41
لطفك وسترك يارب لكن بعيدا عن العاطفة نحن المغاربة أغلبيتنا الساحقة لا تحسن السياقة
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7