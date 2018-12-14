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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | سقوط سيارة في البحر

سقوط سيارة في البحر

الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:10

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الوطنية الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:22
على سلامته لاننا اصبحنا لا نسمع الا الى الحوادث المميتة كل صباح الله يلطف ويهدي السائقين الى التخفيف من السرعة
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43
2 - ج زكرياء الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:22
الحمد لله على سلامة الضحية ، و الحمد لله على لطف الله .
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38
3 - اليعقوبي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:22
الحمد لله على سلامتو...ولكن أخويا كان زايد نغزة شوية فالسرعة والله أعلم..شوف المسافة بين الطريق والسيارة ...راه خدينا بعين الاعتبار الحدورة لي كاينا ولكن السرعة زايدة شوية
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37
4 - السلاوي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:29
ماكين لا نقطة سوداء لا بيضاء طريق البحر دابا ممتازة السيد غادي بسرعة
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29
5 - مومو الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:30
فعﻻ نقطة سوداء هدا المكان يسمى بيركاسي أي les pierres casses نظرا لخطورة أمواجه التي تكسر الصخور و تسبب في انجراف اﻷثربة و اﻷحجار بالقرب من المستشفى العسكري القديم
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-12
6 - مهاجر باسبانيا الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:33
الحمد لله على سلامته ، لماذا الطرق المغربية اكثرها بها منعرجات ؟مع العلم انه تمكن تفاذيها فقط على المهندسين والمسؤوليين ان يجتهدوا.
نريد طرقا وازقة وشوارع بمعايير السلامة الطرقية .
على الوزارة المعنية ان تقضي على النقط السوداء داخل المدن وخارجها ووضع علامات التشوير من اجل تفاذي المخاطر على الطرقات وشكرا
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1
7 - مهاجر ولله الحمد الجمعة 14 دجنبر 2018 - 14:41
لطفك وسترك يارب لكن بعيدا عن العاطفة نحن المغاربة أغلبيتنا الساحقة لا تحسن السياقة
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