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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اعتداء على سائقين بالرباط

اعتداء على سائقين بالرباط

الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:20

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - FARHAT الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:35
على وزير الداخلية أن يتخذ الإجراء اللازم في قطاع النقل وتحرير قطاع النقل من التسيب والسيبة .وخلق شركات لتنظيم مجال النقل ( سيارات الأجرة )
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8
2 - زكرياء المغربي الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:36
هذا الاعتداء ناتج عن عدم التربية والوعي المواطن المغربي لازال جاهل مع إحترامي للبعض
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5
3 - مقاطعة الطكسيات الجمعة 14 دجنبر 2018 - 16:38
يجب على المغاربة مقاطعة الطاكسيات، الشفارة الكبار. كيستغل المناسبات والظروف ديال الناس الضعفاء بش اطلعوا الطريفة. هادوا رهم جزارة مشي طاكسيات.
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