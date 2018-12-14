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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مسيرة للمطالبة بالكهرماء

مسيرة للمطالبة بالكهرماء

الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:39

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1 - عْلاش يا الشمعا تبكي ؟ الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:52
شي عندو الضو فابور شاعل ليل ونهار والما ديما سخون والشوڤاج إليكتريك وشي ما صاب حتى بولا ديال 60w ...گاليك "العدالة والتنمية" هاذي راها الظلمة والتعمية.
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