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كُتّاب وآراء
مسيرة للمطالبة بالكهرماء
الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:39
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عْلاش يا الشمعا تبكي ؟ الجمعة 14 دجنبر 2018 - 17:52
شي عندو الضو فابور شاعل ليل ونهار والما ديما سخون والشوڤاج إليكتريك وشي ما صاب حتى بولا ديال 60w ...گاليك "العدالة والتنمية" هاذي راها الظلمة والتعمية.
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