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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | تصالح الرجاء مع هسبورت

تصالح الرجاء مع هسبورت

السبت 15 دجنبر 2018 - 12:50

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1 - متسامح السبت 15 دجنبر 2018 - 13:05
التسامح والصفح قمة الاخلاق النبيلة عند العظماء..شكرا للصاحفي الذي قبل طي هذا الخلاف ..انت كبرت في اعين الرجاويين..هكذا ينبغي ان تسود روح التسامح بين مكونات المجتمع فالحياة لاتدوم وهي قصيرة ولايجب ان نعكرها بالخصام ..شكرا لمكتب الرجاء الذي وضع حدا لهذا النزاع..واطلب من بعض مشجعي الغريمين التقليدين التحلي بروح الاحترام وعدم خدش بعضهما بعبارات ساقطة ..وكل جمهور يشجع فريقه ويحترم الفريق الاخر..الرياضة اخلاق.
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