24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

15/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5008:2213:2716:0218:2419:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. مصرع مغربي يجر شرطيين إسبانيين إلى المحاكمة (5.00)

  2. فن التأمل: مستوى الممارسة (5.00)

  3. ترامب يكرّم "السادات" في الذكرى المئوية لميلاده (5.00)

  4. الإمارات ترحب باتفاق الأطراف اليمنية في السويد (5.00)

  5. هل تمنح التعيينات الملكية دفعة جديدة إلى مؤسسات دستور 2011؟ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | يسري نصر الله يواجه مرميد

يسري نصر الله يواجه مرميد

السبت 15 دجنبر 2018 - 12:41

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - سينيفيلي السبت 15 دجنبر 2018 - 13:07
أقوى حلقة من ناحية المضمون و لو كان المغاربة يعرفون ما قدمه هذا السينمائي للسينما العربية و دفعها للانفتاح لصفقوا له قبل الجميع في مهرجان مراكش الدولي،
كانت لي فرصة لقائه في تطوان قبل سنوات و هو رجل طيب منفتح و فنان عالمي كبير،
شكرا ف ب ام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.