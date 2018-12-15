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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | عمال يحتجون ضدّ الطرد

عمال يحتجون ضدّ الطرد

السبت 15 دجنبر 2018 - 20:56

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - استاد السبت 15 دجنبر 2018 - 21:44
الانخراط النقابي يسبب الطرد بالشركات لازم تدخل الدولة للحد من الشطط بعض اصحاب الشركات الرزق بيد الله وليس بيدك ايها المقاول الا يسر لك الله ماتنسي اخوك المؤمن عنده ولاد الله يهديكم
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