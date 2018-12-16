24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/12/2018
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:23
|13:28
|16:02
|18:24
|19:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- موجة "السترات الصفراء" تصل إلى شوارع إسرائيل
- حواري الأول
- صناعة السعادة.. وهم أم حقيقة؟
- مرسوم "مطابقة الأصل" يفشل في إنهاء احتكار الجماعات الترابية
- قيادات في حزب "البّام" تقاطع بنشماش وتلوّح بالنزول من "الجرار"
- العثماني: "البيجيدي" مع حامي الدين .. تشتيت الحزب هدف للحالمين - (105)
- مصر وجنوب إفريقيا تقدّمان ترشيحا رسميا لاحتضان "كان 2019" - (59)
- الفنان نعمان لحلو ينفض الغبار عن "الغزالة زاݣورة" في أغنية جديدة - (55)
- النيابة العامة تحقق في تصوير "فيديو دركي سطات" - (51)
- مرسوم "مطابقة الأصل" يفشل في إنهاء احتكار الجماعات الترابية - (41)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الحريات العامة في المملكة
الأحد 16 دجنبر 2018 - 02:10