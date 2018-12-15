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كُتّاب وآراء
جمهور الجيش بسترات صفراء
السبت 15 دجنبر 2018 - 18:15
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
2 - عبدو من الرباط السبت 15 دجنبر 2018 - 18:24
عندكا كان حسني بن سليمان على راس الإدارة كان الجيش زعيما بكل ما في الكلمة من معنى وعندما سلم الأمور لغير أهلها رأينا الزعيم يصبح دليل عندما يكون إبن المدينة على رأس الإدراة وغيور على فريقه ترى فريقا في المستوى وعندما يكون شخص ليس أبن المدين ولا علاقة له أصلا بالرياضة همه الوحيد هو المداخيل و ملئ الرصيد البنكي ترى الكوارث.
3 - ADAM السبت 15 دجنبر 2018 - 18:25
أصحاب السترات الصفراء خرجت من أجل الإحتجاج على غلاء المعيشة و رفع الأسعار و كترة الضرائب و أنت تلبسون نفس لون السترات من الإحتجاج على وضعية فريق كرة قدم أه يا قلبي أوجعني
4 - simo السبت 15 دجنبر 2018 - 18:35
فريق عريق وادارة لا تليق كلام فصميم. .تدلينا حتى ولاو جماهير فرق مافرصيدها حتى الدوري الرمضاني تيهضرو فينا بففف
5 - صفراء من قوم عيسى السبت 15 دجنبر 2018 - 18:41
هاد السترة الصفراء لها رمزيتها
لمطالب وتحقيق مكاسب اجتماعية فهي من ابتكار وفكرت أناس يعرفون كيف ينزعون حقهم من مسؤولين يستمعون لهم .اما تغيير مفهوم هاذه اللبسة وارتدائها فهدا ضلم وجهل
لمطالب وتحقيق مكاسب اجتماعية فهي من ابتكار وفكرت أناس يعرفون كيف ينزعون حقهم من مسؤولين يستمعون لهم .اما تغيير مفهوم هاذه اللبسة وارتدائها فهدا ضلم وجهل
6 - محمد الزموري السبت 15 دجنبر 2018 - 18:45
نحن أمة تستوود كل شيء ما يليق وما لايليق نتعلم من الغرب حتى كيف نحتج وبأي لون رغم أن هذا الإحتجاج يسمى الخوى الخاوي.
7 - مغربي السبت 15 دجنبر 2018 - 18:53
اتباع فرنسا حتى في طريقة و لون الاحتجاجات هههه
8 - mourad السبت 15 دجنبر 2018 - 18:55
التقليد الأعمى... تحفرون أنفسكم و تريدون العزة...
9 - gilet jaune السبت 15 دجنبر 2018 - 18:59
Nous les gilets jaunes on est sorti pour l équilibre du pouvoir d'achat en France et les marocains ont sorti pour protester contre leur dirigeants de foot .vraiment ils faut aller vous soigner
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