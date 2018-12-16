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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | معاناة طفل القمر

معاناة طفل القمر

الأحد 16 دجنبر 2018 - 12:40

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - اليوسفي الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:00
السلام عليكم تبارك الله عليه وربي يشافيه يارب
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15
2 - أكرم لزرك الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:19
اللهم لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما .ياربي شافيه وعافيه . ياحي ياقيوم
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3
3 - لا منتمي الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:19
حتى انا بغيت ندير الماسك ماشي على ود الشمس ولكن على ود الحضية و التحنزيز و النفاق و الكدوب ... ديال هاد ناس لي عايشين معهم.
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5
4 - Issame الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:24
الله يشافيك والله ينجحك و تحقق كل أحلامك
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2
5 - خالتكم فاطمة الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:26
الله يشافيه و يعافيه.ويصبر والديه و يعطيهم الرزق و القوة باش يعتنيو بيه.فعلا هو طفل قوي انطلاقا من الهدرة ديالو .و ماعطيش اهمية كبيرة للمرض و هادشي لي خاليه قوي.أنا كنقول بلي ممكن و لما لا بالبحث ديالو فالمستقبل و القراية ديالو يقدر يلقى علاج لهذا الداء.خاص غي يد المساعدة تمد ليه و البحث العلمي ف البلاد يطور حيث راه بزاف د الطلبة و الباحثين عندهم الشغف للبحث و الرقي فمجال العلوم
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2
6 - aziz الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:26
الله يشافيه و يعافيه يا رب امين
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