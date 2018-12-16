24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
16/12/2018
الأيام القادمة
|16
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:23
|13:28
|16:02
|18:24
|19:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- حواري الأول
- سحر "هوليود إفريقيا" يجذب صنّاع السينما إلى استوديوهات ورزازات
- بنبين وأهمية المكتبات
- مبارك: متعة الترجمة تفوق الكتابة .. وتجار الورق يحرّضون الهواة
- مهرجان إندونيسي بالرباط
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
معاناة طفل القمر
الأحد 16 دجنبر 2018 - 12:40
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (6)
1 - اليوسفي الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:00
السلام عليكم تبارك الله عليه وربي يشافيه يارب
2 - أكرم لزرك الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:19
اللهم لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما .ياربي شافيه وعافيه . ياحي ياقيوم
3 - لا منتمي الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:19
حتى انا بغيت ندير الماسك ماشي على ود الشمس ولكن على ود الحضية و التحنزيز و النفاق و الكدوب ... ديال هاد ناس لي عايشين معهم.
5 - خالتكم فاطمة الأحد 16 دجنبر 2018 - 13:26
الله يشافيه و يعافيه.ويصبر والديه و يعطيهم الرزق و القوة باش يعتنيو بيه.فعلا هو طفل قوي انطلاقا من الهدرة ديالو .و ماعطيش اهمية كبيرة للمرض و هادشي لي خاليه قوي.أنا كنقول بلي ممكن و لما لا بالبحث ديالو فالمستقبل و القراية ديالو يقدر يلقى علاج لهذا الداء.خاص غي يد المساعدة تمد ليه و البحث العلمي ف البلاد يطور حيث راه بزاف د الطلبة و الباحثين عندهم الشغف للبحث و الرقي فمجال العلوم
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6