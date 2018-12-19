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كُتّاب وآراء
وليد توفيق ينصح سعد لمجرد
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 22:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - كاتب الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 23:23
يا مسلمين إحفظو أبناءكم من الأغاني والأفلام والمسلسلات، وعلموهم أن لا يقبلو بما يفسد الأخلاق ويشجع على الفساد والتدخين وعقوق الوالدين،
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