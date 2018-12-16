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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | زاوية الشيخ والدعارة

زاوية الشيخ والدعارة

الأحد 16 دجنبر 2018 - 15:30

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - abdou الأحد 16 دجنبر 2018 - 15:41
الدعارة موجودة في كل بلد من بلاد العالم.ولكل ممتنهة للدعارة لها ضروفها الخاصة. الله يهدي كل مخلوق
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14
2 - chihab الأحد 16 دجنبر 2018 - 15:42
زاوية الشيخ هي مركز للرجال الأشاوس ناضلوا من أجل وطنهم بكل صدق أنا وكل المغاربة نحبهم ونحترمهم زاوية الشيخ فيها من الطبيعة وكرم أهلها ما يثلج ويدخل الفرح على القلوب من يصفهم بغير ذلك فهو ليس بمغربي
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22
3 - ر-ا زاوية الشيخ الأحد 16 دجنبر 2018 - 15:46
مشكل الدعارة منذ 2011 ورجال هاته البلدة الشرفاء حرروها من هذا العار...المشكل أن هاته البلدة لا تذكر بموسم الزيتون بها العالي الجودة ولا بطبيعتها الخلابة التي تأسر الناظرين أو حتى بمشاكلها مفارقات يأخي
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13
4 - wood الأحد 16 دجنبر 2018 - 15:47
الدعارة حاربها المخزن لانها تشكل تهديد واضح على مصالحه ، فدعارة الفقراء هي التي يحاربها المخزن و التي لا تكلف صاحبها أكثر من 100 درهم و قد لا تتعدى في حالات معينة 20 درهم ، اما الدعارة التي تكلف صحابها الاف الدراهم فهي محمية بقوة القانون و يشتغل فيها الامن و الوسطاء و الحانات و الفنادق و سائقي التاكسيات و اللائحة طويلة و الكل يأخد نصيبه من هذه العلاقة الجنسية الغير الشرعية !!
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31
5 - الياس الأحد 16 دجنبر 2018 - 15:52
الدعارة تساهم في اقتصاد المملكة كما قالت البرلمانية مع ذلك تحاربونها ماهذا التناقض؟
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-8
6 - جلال الدين الأحد 16 دجنبر 2018 - 15:52
زاوية الشيخ مدينة جميلة جدا اناسها بسطاء شرفاء طبيعتها جد خلابة
من العيب والعار ان نتهمها بالدعارة بالعكس زرتها مرارا وتكرارا الكرم وحسن الضيافة والاخلاق النبيلة شبابها راءعون
بارك الله لكم في مدينتكم كلنا مغاربة والحمد لله
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11
7 - ناس احرار وشرفا الأحد 16 دجنبر 2018 - 15:54
تبارك الله على اولاد بلادي الغيورين على وطنهم ميسمحوش للبراني اقول عليهم .... هك نبغيكم احرار وشرفا ...
لازم السلطات تهدم دك الخربات لتوسخ سمعة المنطقة
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9
8 - YOUSSEF de sygh الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:01
انا من مدينه سيدي يحيى الغرب اعرف ناس زاويه الشيخ ناس من اطيب خلق الله ولهم شهامه وكرامه واحتشام للاسف الشديد هناك بشر بداخلهم الشيطان يريدون تشويه الصورة
احتراماتي لكم ياهل زاويه الشيخ
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10
9 - مافاهم والو الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:01
زاوية الشيخ من المدن الجميلة التي تاسر الناظرين بجمالها وطبيعتها الخلابة الا انها تفتقر لمنشىات سياحية التي من شانها التعريف بالمدينة
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6
10 - Ahmed الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:10
الدعارة ليس لها موطن أو مكان محدد، زاوية الشيخ مغربية ادا منهم الغرباء الذين تتحدثون عنهم ،في الأول و الأخير هم مغاربة من هذا المنطلق نحن كلنا مسؤولون عن تفشي هذه الآفة ، أما الدولة فهي المسؤولة عن محاربة الدعارة لكي لا تصير الأمور إلى العكس . مع كامل الاحترام و الاقتدار
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1
11 - السفوي الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:15
السلام عليكم ورحمة اللة
دعارة لقد أصبحت مهنة عند الفقراء
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-4
12 - محمد الشيخ الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:18
كنت اعرف زاوية و الشيخ في 60 و كنت صغيرا و كنت اتمنا ان ارجع إليها و لكن القدر شاء العكس. كانت مدينة شريفة و محلية و أبناؤها فلاحة و بعض التجار و كانت لها تقاليد و موسم الزاوية كان معروف. و لقد فوجئت مما سمعت في هذا الفيديو. و انا احييكم أبناء هذه القرية و انا ابكي معكم حالة القرية و بناياتها و ادعو الله ان ازوركم قريبا. كما يقول المثال ما حكيت جلدك مثل ظفرك و الله المستعان به على الاعداء.
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13 - الزمر الأحد 16 دجنبر 2018 - 16:19
السلام. كلامك كلام جهلاء و متشدين، الدعارة سببها هو من يبحة عنها أي الرجل ، في زمننا هذا الأغلب (الرجال) يفضلن من هم عازبات ام القاصرات أو اللجوء إلى الدعارة ، أما الكلام عن انهم يأتينا من مكان آخر السبب ان هناك إقبال و مفسدين في المكان، أما هؤلاء الذين تسمونهم الداعرات ففيهم من باع لحمه من أجل وطنه أو عائلته وغريب في الأمر حتى من أجل الرجل البية والحكاية طويلة ، هؤلاء مغربيات من اعز الناس وافضل الناس لا ينتظرون إلى الناحية الأخرى عندما تحتاج إليهم في السراء والضراء .
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