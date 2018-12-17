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كُتّاب وآراء
خطورة ممر تحت أرضي
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 15:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - AKDIM ABDESSAMAD الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:46
الفساد مازال موجود.... :
يوم الجمعة الماضي نشرت قناة 2M في أخبار الظهيرة إعلان خبر وفاة إمرأة لقيت حتفها وسط بركة مائية يبلغ علوها 4 أمتار داخل الممر التحث اﻷرضي الموجود بجانب محطة القطار الوازيس....
اﻷسئلة العادية التي تتبادر في اﻷذهان عند وقوع مثل هذه الحوادث هي...:
- ما هي اﻷسباب التي أدت إلى وجود بركة مائية بهذا الحجم في وسط ممر تحت أرضي مخصص للراجلين....؟
- هل تكونت هذه البركة فجأة في غفلة عن أعين المسؤولين والمراقبين...؟
- هل كانت في علم المسؤولين و مع ذلك لم يقوموا بتدابير وقائية من أجل تفادي و وقوع مثل هذه الحوادث...؟
و ما لم يخطر ببال هو رفض رئيس الجماعة التي وقع الحدث فوق ترابها التصريح بأسباب الحادث للصحافة و سد باب مكتبه في و جدها...
- أليس من حق الشعب معرفة أسباب و ملابسات الحادث...؟
- هل رئيس الجماعة الذي يتقاضى راتبه من المال العام و من أموال دافعي الضرائب غير مسؤول عما يقع فوق تراب جماعته...؟
- صد الصحافة و سد الباب عليها...أليست هذه فرعونية صغرى و بيروقراطية عظمى...؟
و لهذا ليست فقط السيدا هي اللي مازال موجودة بالبلاد...
فالفساد اﻹداري هو اﻵخر مازال موجود...
يوم الجمعة الماضي نشرت قناة 2M في أخبار الظهيرة إعلان خبر وفاة إمرأة لقيت حتفها وسط بركة مائية يبلغ علوها 4 أمتار داخل الممر التحث اﻷرضي الموجود بجانب محطة القطار الوازيس....
اﻷسئلة العادية التي تتبادر في اﻷذهان عند وقوع مثل هذه الحوادث هي...:
- ما هي اﻷسباب التي أدت إلى وجود بركة مائية بهذا الحجم في وسط ممر تحت أرضي مخصص للراجلين....؟
- هل تكونت هذه البركة فجأة في غفلة عن أعين المسؤولين والمراقبين...؟
- هل كانت في علم المسؤولين و مع ذلك لم يقوموا بتدابير وقائية من أجل تفادي و وقوع مثل هذه الحوادث...؟
و ما لم يخطر ببال هو رفض رئيس الجماعة التي وقع الحدث فوق ترابها التصريح بأسباب الحادث للصحافة و سد باب مكتبه في و جدها...
- أليس من حق الشعب معرفة أسباب و ملابسات الحادث...؟
- هل رئيس الجماعة الذي يتقاضى راتبه من المال العام و من أموال دافعي الضرائب غير مسؤول عما يقع فوق تراب جماعته...؟
- صد الصحافة و سد الباب عليها...أليست هذه فرعونية صغرى و بيروقراطية عظمى...؟
و لهذا ليست فقط السيدا هي اللي مازال موجودة بالبلاد...
فالفساد اﻹداري هو اﻵخر مازال موجود...
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