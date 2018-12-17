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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | خطورة ممر تحت أرضي

خطورة ممر تحت أرضي

الاثنين 17 دجنبر 2018 - 15:30

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1 - AKDIM ABDESSAMAD الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:46
الفساد مازال موجود.... :

يوم الجمعة الماضي نشرت قناة 2M في أخبار الظهيرة إعلان خبر وفاة إمرأة لقيت حتفها وسط بركة مائية يبلغ علوها 4 أمتار داخل الممر التحث اﻷرضي الموجود بجانب محطة القطار الوازيس....

اﻷسئلة العادية التي تتبادر في اﻷذهان عند وقوع مثل هذه الحوادث هي...:

- ما هي اﻷسباب التي أدت إلى وجود بركة مائية بهذا الحجم في وسط ممر تحت أرضي مخصص للراجلين....؟
- هل تكونت هذه البركة فجأة في غفلة عن أعين المسؤولين والمراقبين...؟
- هل كانت في علم المسؤولين و مع ذلك لم يقوموا بتدابير وقائية من أجل تفادي و وقوع مثل هذه الحوادث...؟

و ما لم يخطر ببال هو رفض رئيس الجماعة التي وقع الحدث فوق ترابها التصريح بأسباب الحادث للصحافة و سد باب مكتبه في و جدها...

- أليس من حق الشعب معرفة أسباب و ملابسات الحادث...؟
- هل رئيس الجماعة الذي يتقاضى راتبه من المال العام و من أموال دافعي الضرائب غير مسؤول عما يقع فوق تراب جماعته...؟
- صد الصحافة و سد الباب عليها...أليست هذه فرعونية صغرى و بيروقراطية عظمى...؟

و لهذا ليست فقط السيدا هي اللي مازال موجودة بالبلاد...
فالفساد اﻹداري هو اﻵخر مازال موجود...
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