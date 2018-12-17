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كُتّاب وآراء
الكيحل وأسعار المحروقات
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:30
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - مغربي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:58
لماذا السعي التفرقة بين المغاربة؟؟؟ لماذا الحديث عن الوقود المهني...؟ ام ان المواطن العادي يستعمل الوقود للعبث او للهواية وليس للذهاب لعمله ومهنته؟؟ هل هناك ماء مهني وماء منزلي وماء للغولف الملكي ؟؟؟
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