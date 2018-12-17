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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الكيحل وأسعار المحروقات

الكيحل وأسعار المحروقات

الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:30

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1 - مغربي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:58
لماذا السعي التفرقة بين المغاربة؟؟؟ لماذا الحديث عن الوقود المهني...؟ ام ان المواطن العادي يستعمل الوقود للعبث او للهواية وليس للذهاب لعمله ومهنته؟؟ هل هناك ماء مهني وماء منزلي وماء للغولف الملكي ؟؟؟
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