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كُتّاب وآراء
احتجاج ضد تطبيقات التاكسيات
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
1 - الاهوت الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:52
الكريمة غير شرعية المؤدونية هي هبة ملكية فقط و الحقيقة اقتصاد ريع لا تؤدون ضرائب و طاكسيات مهترئة و معاملة بئيسة نريد طاكسيات التطبيقات و عدم العمل بالكريمة اللتي تكرى و تباع و لا يستفيد منها مديرية الضرائب
2 - mohammed usa الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:52
نفس المشكل كان مع الطاكسيات في امريكا في بداية اشتغال Uberمع Lyft..حيث أراد قطاع السيارات القضاء Uber لكن في مجتمع يحب الجديد والتكنولوجيا رضخت Uber وماشبهها ..اولا Uber تبين جميع المداخل عكس الطاكسي..ثانيا جميع السيارات المستعملة نظيفة ، لان السائق يخاف من التنقيط السيئ من طرف الزبون..ثالثا Uberقضت على البطالة في أمريكا ..رابعا Uberحركت الاقتصاد الوطني من خلال بيع وشراء السيارات وتحريك قطاع الميكانيك وبالتالي Uber انتقلت من الريع الى المعقول من خلال ضخ الكثير من الأموال في خزانة الدولة.. والمغرب في حاجة إلى هذا القطاع للقضاء على الريع وكذلك تحريك اليد العاملة وترويج السياحة .....
3 - Said الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:16
نحن نريد uber لمادا السيد x او y يمتلكون كريمة وانا لا , اذا تحيا uber و لا للكريمات واقتصاد الريع
4 - المهلهل الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:25
اعداء التطور .يريدون ان يبق المغرب متخلفا يعتمد على الريع الذي ينخر اقتصاد البلاد و يعيق التطور , المقامة شرسة من طرف اللوبي آلذي يصعب مقاومته .لانه قوي جبار عشعش في المغرب من الحماية و ما زال ينتشر في جميع المجالات الاقتصادية .
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