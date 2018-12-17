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كُتّاب وآراء
ذكرى رحيل الحسن الثاني
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:45
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - زكرياء المغربي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:58
رحمة الله على الملك الراحل محمد الخامس والملك الراحل الحسن الثاني اللهم رحمهم وجعلهم من عبادك الصالحين اللهم احفظ الملك محمد السادس اللهم كن له واليا ونصيرا وحفظه وحرصه بعينك التي لا تنام
2 - رأي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:15
الحسن الثاني قام بإنجازات و محمد السادس يتمم ما قام به أبوه . وانتم ماذا فعلتم ؟ ؟ ؟
3 - مغربية غيورة الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:22
رحم الله القائدان والمناضلان جلالة الملك محمد الخامس وابنه البار جلالة الملك الحسن الثاني واسكنهما فسيح الجنان واللهم احفظ ملكنا الهمام المنصور بجاه الله تعالى محمد السادس نصره الله وايده واحفظ يارب أسرته العلوية الشريفة اللهم امين يارب العالمين
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