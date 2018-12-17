24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5108:2313:2816:0218:2419:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. الرقية الشرعية بين العلم والخرافة (5.00)

  2. طول الرضاعة الطبيعية يبعد شبح مرض الكبد (5.00)

  3. يوتيوب يحذف 58 مليون فيديو "مسيء وعنيف" (5.00)

  4. صف لي إلهك أرسم ملامح شخصيتك (5.00)

  5. مواجهات بين الرحل وساكنة "هلالة" في اشتوكة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | ذكرى رحيل الحسن الثاني

ذكرى رحيل الحسن الثاني

الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:45

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - زكرياء المغربي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 16:58
رحمة الله على الملك الراحل محمد الخامس والملك الراحل الحسن الثاني اللهم رحمهم وجعلهم من عبادك الصالحين اللهم احفظ الملك محمد السادس اللهم كن له واليا ونصيرا وحفظه وحرصه بعينك التي لا تنام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - رأي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:15
الحسن الثاني قام بإنجازات و محمد السادس يتمم ما قام به أبوه . وانتم ماذا فعلتم ؟ ؟ ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
3 - مغربية غيورة الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:22
رحم الله القائدان والمناضلان جلالة الملك محمد الخامس وابنه البار جلالة الملك الحسن الثاني واسكنهما فسيح الجنان واللهم احفظ ملكنا الهمام المنصور بجاه الله تعالى محمد السادس نصره الله وايده واحفظ يارب أسرته العلوية الشريفة اللهم امين يارب العالمين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 3 | عرض: 1 - 3

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.