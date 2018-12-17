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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | غموض يلف وفاة رضيع

غموض يلف وفاة رضيع

الاثنين 17 دجنبر 2018 - 18:00

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - abybakk الاثنين 17 دجنبر 2018 - 18:10
Si c'était dans un pays démocratique, la première chose c'est ouvrir une enquête, la démission du ministre de la santé et des poursuite judiciaires de tous les responsables de ce drame
c'est quand même bizarre comme pays
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2 - مصطفى الاثنين 17 دجنبر 2018 - 18:31
يجب فتح تحقيق عاجل من اجل معرفت الحقيقة ورف تقرير الجهات المسؤلة .
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3 - majido الاثنين 17 دجنبر 2018 - 18:46
لا حولة ولا قوة إلا باالله ولاو سطاجيرات مكي عرفوا حتي دكو البرا كي تعلمو في البشر
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4 - اليوسفي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 18:47
السلام عليكم اضعف وزارة هيا وزارة الصحة عيب وعار مايقع في مغربنا العزيز . رشوة زبونية قلىة الامكانيات اخطاء طبية .على الوزارة ان تجد البديل. او خوصصة القطاع مع مستشفيات اجنبية وخصوصا التركية المهم ايجاد بديل عينا منشوفو فالشوها والسلام
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