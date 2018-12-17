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كُتّاب وآراء
مغاربة يتذكرون الحسن الثاني
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:05
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - مواطن الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:14
مِن زال يعاني لحد الان سيتذكر ايّام الحسن الثاني كأيام المعانات و الاهمال و الفقر و القمع لو استثمر المغرب في عهد الحسن الثاني كعهد محمد السادس لكنا ننافس إسبانيا ايّام الحسن الثاني استثمرنا في الزرواطة فقط
2 - عبد الهادي الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:24
ايام سعيدة مع هذا الرجل وخاصة في عيد العرش
تعليق غير لائق
-18
3 - الحمد لله حيت كاينة الموت الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:32
نحمد الله ونشكره كي كاينة الموت لي كتختطف بنادم
4 - سعيد الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:37
الحسن الثاني أذكى ملك علوي في تاريخ المغرب ملك ذكي ملك عبقري ملك له هيبة ملك بمعنى الكلمة كان رحمه الله عزيز علينا مازال آبائنا يدعون له بالرحمة والمغفرة في اي وقت وكان رحمه الله يسير المغرب وحده لأنه هوا الملك وكان يزيد للعمال والموظفين في اجرتهم كلهم بدون استثناء لا يفرق بين الشرطي والموظفين الآخرين كلهم سواسية الله يرحمك يا حسن الثاني مازلت في قلوبنا نعتز بك ونحترمك
5 - احمد الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:39
الى صاحب التعليق السيد عبد الهادي .
عن اي السعادة تتحدث يا اخي وهل سعادة عندك هي عيد العرش بهذه العقلية لن يعيش المغاربة بكرامة يجب ان نعترف ان عبر تاريخ المغرب معروف بالقمع والفساد السياسي وخيانة المسؤولين لشعب.شخصيا وصراحة لم اتقبل رسالة تعاطف التي ارسلها الملك الى فرنسا بينما الاجدر ان يتعاطف معنا .
عن اي السعادة تتحدث يا اخي وهل سعادة عندك هي عيد العرش بهذه العقلية لن يعيش المغاربة بكرامة يجب ان نعترف ان عبر تاريخ المغرب معروف بالقمع والفساد السياسي وخيانة المسؤولين لشعب.شخصيا وصراحة لم اتقبل رسالة تعاطف التي ارسلها الملك الى فرنسا بينما الاجدر ان يتعاطف معنا .
6 - أستاذ الاجتماعيات الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:41
تلك أيام و سنوات كانت لها حيثياتها و ظروفها و عقليتها الخاصة بها، فكان عاديا بل و مناسبا زَرْواطة البصري.
الآن جيل آخر بعقلية أخرى في ظروف إقتصادية و إجتماعية مخالفة تماما، جيل لا يزال يحتاج للزرواطة، لكن ليس الزرواطة التقليدية، بل زرواطة عصرية قائمة على التجهيل و الإلهاء بمواقع التواصل الإجتماعي و أخبار حثالة المغنيات و لاعبي الكرة و الفضائح الجنسية و الجريمة و وسائل أخرى.
بعابرة أخرى، تحررنا من قوالب حجرية و معدنية و إعتقدنا أننا إنعتقنا، و تم تعليبنا في قوالب إفتراضية و ثلاثية الأبعاد. و لا شيء تغير، فقط قدرتنا على تمني الحرية و العدل و الإنتقاذ، و كتابة تعليق مثل هذا على جريدة إلكترونية مثل هذه!!!!!!!!!!!
الآن جيل آخر بعقلية أخرى في ظروف إقتصادية و إجتماعية مخالفة تماما، جيل لا يزال يحتاج للزرواطة، لكن ليس الزرواطة التقليدية، بل زرواطة عصرية قائمة على التجهيل و الإلهاء بمواقع التواصل الإجتماعي و أخبار حثالة المغنيات و لاعبي الكرة و الفضائح الجنسية و الجريمة و وسائل أخرى.
بعابرة أخرى، تحررنا من قوالب حجرية و معدنية و إعتقدنا أننا إنعتقنا، و تم تعليبنا في قوالب إفتراضية و ثلاثية الأبعاد. و لا شيء تغير، فقط قدرتنا على تمني الحرية و العدل و الإنتقاذ، و كتابة تعليق مثل هذا على جريدة إلكترونية مثل هذه!!!!!!!!!!!
8 - محمد الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:44
إلا مول تعليق 2 ايام سعيد مع الحسن التاني في عيد العرش إيه سعيد اناس كتنشر العيلم انتا كتضرب الماحيا فصيف
9 - مواطن هرم الاثنين 17 دجنبر 2018 - 21:49
أحببت الملك الحسن الثاني رحمه الله وطيب ثراه لأنه كان رجلا حكيما عبقريا جمع علوم الدين والذنيا وعلم المغاربة النخوة والرجولة ، هذه شهادتي كمواطن عشت عصره ، رحمه الله وألحقه بالشهداء والصالحين وحسن أولائك رفيقا ، ونرجوا الله تعالى أن يمد في عمر ملكنا محمد السادس ويقويه ويجعل ازدهار المغرب على يديه ، آمين
10 - Mustapha Azayi الاثنين 17 دجنبر 2018 - 22:00
Clenched Teeth of negative critics aside. I think that Hassan Two was a king of his time. Considering the fact how Politics Is Never a Fair Game, the truth of the matter is the Man was a men’s man if not was the only King who knew how to rule a very cold country with a very hot sun looming in its sky.
11 - صديق حسين الاثنين 17 دجنبر 2018 - 22:10
والله لقد استمتعنا غايه المتعه والملك ي في حياته العامره يسجل حضورا داخليا و خارجيا انيقـــــــــــا و سعدنا كذلك بالراحل المقيم وهو يشرف شخصيا على زواج الاميرات الكرام و قد كنت حضورا وقتها
اللهم اكتب لي زياره للمغرب للترحم على روح المغفور له باذنه تعالى الحسن الثاني
تقبله الله القبول الحسن بقدر ما خدم بلده وادخل الرعب في أعداء الوحده الترابيه والجمهم حجرا لم يتعافو منه ل اللحظه
اللهم اكتب لي زياره للمغرب للترحم على روح المغفور له باذنه تعالى الحسن الثاني
تقبله الله القبول الحسن بقدر ما خدم بلده وادخل الرعب في أعداء الوحده الترابيه والجمهم حجرا لم يتعافو منه ل اللحظه
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