24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
17/12/2018
الأيام القادمة
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:51
|08:23
|13:28
|16:02
|18:24
|19:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- الكيحل وأسعار المحروقات
- قصف جوي أمريكي يسقط 62 قتيلا وسط الصومال
- إدارة "نيسان" تفشل في إيجاد خلَف كارلوس غصن
- الهند تغلق الطرقات لإنهاء احتجاجات بإقليم كشمير
- موزعو "البوطا" يقررون شن إضراب مفتوح في مستهل "راس العام"
الحريات العامة بين الدستور والقوانين والممارسة السلطوية (5.00)
- محامي: أغنية "في بلادي ظلموني" تمس الدولة وتستوجب "السجن" - (137)
- وفرة المحصول تخفض أسعار زيت الزيتون بمستويات غير مسبوقة - (58)
- "في بلادي ظلموني" .. خشيع يفسّر إمكانية المتابعة - (57)
- آيت إيدر "يفضح أحرضان" ويكشف صفقة اليوسفي والحسن الثاني - (49)
- البوليساريو تستهدف سفينة محملة بالفوسفاط المغربي في نيوزيلندا - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
هدم منازل بالصخيرات
الاثنين 17 دجنبر 2018 - 17:22
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - kenitri الاثنين 17 دجنبر 2018 - 18:19
A kenitra quartier ismaïlia près de la route double voie on avait un espace vert pour les enfants les mamans ......quelqu’un qui a Le Bras long s’est approprié cet espace de plus de 700 mètres carré pour construire un magasin et un appartement du luxe au-dessus en privant les enfants du seul espace vert , où il est monsieur Rabah ? Monsieur « propre « !!! Ou il est le PJD?? Ou il est cet état de droit ?????
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1