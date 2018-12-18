24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
18/12/2018
الأيام القادمة
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:52
|08:24
|13:29
|16:03
|18:25
|19:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- الكيحل وأسعار المحروقات
- قصف جوي أمريكي يسقط 62 قتيلا وسط الصومال
- إدارة "نيسان" تفشل في إيجاد خلَف كارلوس غصن
- الهند تغلق الطرقات لإنهاء احتجاجات بإقليم كشمير
- موزعو "البوطا" يقررون شن إضراب مفتوح في مستهل "راس العام"
أغلبية البرلمان "تفضح" الدكالي .. مختبرات أشباح وتعيينات معفيين (5.00)
معتقلو الريف ينسحبون من المحاكمة والنيابة العامة ترفض ليّ الذراع (5.00)
محكمة النقض الفرنسية ترفض تظلم المغرب في وقائع تشهير عامة (5.00)
- الاتحاد العربي للكرة يبتر خارطة المغرب .. والجامعة: خطأ غير مقصود - (77)
- جريمة قتل بشعة تودي بحياة سائحتين في الحوز - (65)
- وفرة المحصول تخفض أسعار زيت الزيتون بمستويات غير مسبوقة - (63)
- "في بلادي ظلموني" .. خشيع يفسّر إمكانية المتابعة - (62)
- آيت إيدر "يفضح أحرضان" ويكشف صفقة اليوسفي والحسن الثاني - (61)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
التغطية الصحية الإجبارية
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 00:00
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - otman الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 00:12
حنا الي معندناش شي إطار قانوني للعمل كيف يمكن لينا نستفدوا من هذا الصندوق ؟
FREELANCER
FREELANCER
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1