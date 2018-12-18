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كُتّاب وآراء
زوجة المهدوي والمحاكمة
الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 10:29
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - عبدالله الثلاثاء 18 دجنبر 2018 - 11:03
هاد المسرحية كلها علاش؟ رجعي غير الفديوهات ديال زوجك او غادي تفهمي بأنك تتناقدين في ما تقولين .
لي دار راسو في الدجاج تا ينقبوه ، راجلك فيه شوية ديال التنوعير والبكاء مور الميت لا ينفع من شيء هتدشي كنتو تفكرو فيه قبل ما يدير راسو في الدجاج.
لي دار راسو في الدجاج تا ينقبوه ، راجلك فيه شوية ديال التنوعير والبكاء مور الميت لا ينفع من شيء هتدشي كنتو تفكرو فيه قبل ما يدير راسو في الدجاج.
تعليق غير لائق
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