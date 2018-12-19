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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | مكاوي: فوائد زراعة الأعضاء

مكاوي: فوائد زراعة الأعضاء

الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 10:14

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - محمد المغربي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 11:02
سيدتي, كل الحروب الاخيرة اما على العرب/ المسلمين او بين العرب/ السلمين بتحريض من الغرب كما هو الامر اليوم.
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2 - mellouk الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 11:25
تحليل علمي منطقي علمي من أحد نساء الفكر والثقافة في بلادنا أتمنى لك التوفيق والنجاح سيدتي الكريمة ومسيرة موفقة بإذن الله تعالى.
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