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كُتّاب وآراء
صدمة قتل سائحتين بالحوز
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 10:01
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
1 - FROM RIF الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 10:54
كل يوم كنسمعو بجريمة القتل في المغرب ربي يستر وصافي
2 - الابواب مغلقة الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 10:56
سيقولون المغرب بلد همجي ومتوحش ولا يستنون المنطقة..الاذاعا ت العالمية تثحدت عن قطع رؤوس السائحتين..انتضر المطر وافلح. فسياح لن يعوذوا عند الهنوذ الحمر المغاربة قاطعي رؤوس البشر وهجوج وماجوج
3 - اليوسفي الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 11:05
السلام عليكم يجب معاقبة المجرمين اشد العقوبات ويجب وضع المجرمين للاعمال الشاقة ك بناء السدود والطرقات والفلاحة وتكوين السجون الفلاحية .وليس النوم فالسجون ثم الاعفاء والسلام
4 - MouhcineB الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 11:13
مالقاو مايقتلو ؟ غي جوج من الدول الإسكندنافية لي الشعب ديالها هو رأس مالها !!
إوا دابا شوفو كيف الديرو مع ناس المنطقة لي السياحة عندهم باش كيترزقو !! هاد الجريمة ممكن يكون ليها أثر كبير على السياحة ككل في المغرب .
خليو الحشيش و القرقوبى يدير مابغى فالشباب و هانتوما كاتحصدو النتائج و القادم أسوأ بكثير
إوا دابا شوفو كيف الديرو مع ناس المنطقة لي السياحة عندهم باش كيترزقو !! هاد الجريمة ممكن يكون ليها أثر كبير على السياحة ككل في المغرب .
خليو الحشيش و القرقوبى يدير مابغى فالشباب و هانتوما كاتحصدو النتائج و القادم أسوأ بكثير
5 - salah الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 11:16
انتهت الاسطورة التي صدعنا بها المخزن ديال المغرب بلد الامان و الاستقرار.
الدولة تتحمل المسؤولية لان هذه هي نتيجة تهميش المناطق المعزولة في الجبال و القرى و الاعتناء بالسائح و تهميش المواطن
الدولة تتحمل المسؤولية لان هذه هي نتيجة تهميش المناطق المعزولة في الجبال و القرى و الاعتناء بالسائح و تهميش المواطن
6 - دريس الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 11:37
المقدمين والشيوخ مدروش خدمتهوم كما يحب، موظفو البحوث الا حصاءية عند دخولهم لأي دوار تجدهم اول من يتقصى الحقائق ومعرفة سبب وجودنا في هده الجماعة. يعني هما ناعسين
7 - شاهد حق الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 11:41
منطقة امليل التابعة لمنتزه توبقال الجبلية من أجمل الأماكن في المغرب عموما وفي نواحي مراكش خصوصا، لا من ناحية الطبيعة ولا من ناحية سكانها المسالمين المتدينين..
وهي تتفوق على منطقة اوريكا من كل شيء وهي أغلب مرتاديها العائلات حيث تخلو من الفساد أو من السرقة أو شيء
وأنصح كل من زار مراكش وأراد الذهاب للجبل فليزر امليل
وهي تتفوق على منطقة اوريكا من كل شيء وهي أغلب مرتاديها العائلات حيث تخلو من الفساد أو من السرقة أو شيء
وأنصح كل من زار مراكش وأراد الذهاب للجبل فليزر امليل
8 - mimouz الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 11:52
est ce que le polisario a envoyé ses terroristes pour paralyser l´economie marocaine qui depend du tourisme???????????????????????????? allh aalam !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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