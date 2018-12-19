24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/12/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:5208:2413:2916:0318:2519:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟

  1. موظفون يرفضون اقتطاعات الأجور ويحذرون من "السترات الصفراء" (5.00)

  2. العثماني يحرك الوزراء لتفادي ضياع أرشيف الإدارة (5.00)

  3. "رسالة تحت التراب" تعيد ملابسات مصرع آيت الجيد إلى الواجهة (5.00)

  4. نفاد مخزون الأدوية بمشافي المملكة يعرض حياة المواطنين للخطر (5.00)

  5. "المغرب الأخضر" يؤمّن التغطية الصحية لآلاف صغار الفلاحين (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | الجواهري والنقد الدولي

الجواهري والنقد الدولي

الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 18:35

Partager

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Bruxellois الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 18:57
من السبب في انكماش الاقتصاد المغربي ؟
كيف يعقل تداول درهم قوي امام اليورو و الدولار كاننا دول تعتمد على التصدير بامتياز .
بدلا من تخفيف صرف الدرهم حتى يتم تشجيع مغاربة العالم للاستثمار في البلد و تشجيع السياح للقدوم الى البلد ، ها هم يستثمرون أموالهم في تركيا، البرتغال و اسبانيا !
و من لديه املاك من مغاربة العالم في المغرب ، فهو يبيعها و يخرجها الى البلد المقيم فيه.
و من ناحية اخرى حتى أغنياء المغرب يهربون أموالهم الى بنوك سويسرا و شراء العقار في اسبانيا و لندن.

يجب مراجعة سياسة صرف الدرهم ، كيف يمكن جلب الاستثمار مع تخفيض قليل من قيمة الدرهم.
اما الضرائب في المغرب ، أصبحنا ننافس دول أوربية ، ضرائب لا توجد في بلدان مثل البرتغال و اسبانيا و نحن أصبحنا اكثر من فرنسا .
فرنسا اذا كانت فيها الضرائب ، فيوجد فيها تعليم جيد و مجاني، علاج و صحة جيدة مجانية !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.