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كُتّاب وآراء
الجواهري والنقد الدولي
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 18:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
1 - Bruxellois الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 18:57
من السبب في انكماش الاقتصاد المغربي ؟
كيف يعقل تداول درهم قوي امام اليورو و الدولار كاننا دول تعتمد على التصدير بامتياز .
بدلا من تخفيف صرف الدرهم حتى يتم تشجيع مغاربة العالم للاستثمار في البلد و تشجيع السياح للقدوم الى البلد ، ها هم يستثمرون أموالهم في تركيا، البرتغال و اسبانيا !
و من لديه املاك من مغاربة العالم في المغرب ، فهو يبيعها و يخرجها الى البلد المقيم فيه.
و من ناحية اخرى حتى أغنياء المغرب يهربون أموالهم الى بنوك سويسرا و شراء العقار في اسبانيا و لندن.
يجب مراجعة سياسة صرف الدرهم ، كيف يمكن جلب الاستثمار مع تخفيض قليل من قيمة الدرهم.
اما الضرائب في المغرب ، أصبحنا ننافس دول أوربية ، ضرائب لا توجد في بلدان مثل البرتغال و اسبانيا و نحن أصبحنا اكثر من فرنسا .
فرنسا اذا كانت فيها الضرائب ، فيوجد فيها تعليم جيد و مجاني، علاج و صحة جيدة مجانية !
كيف يعقل تداول درهم قوي امام اليورو و الدولار كاننا دول تعتمد على التصدير بامتياز .
بدلا من تخفيف صرف الدرهم حتى يتم تشجيع مغاربة العالم للاستثمار في البلد و تشجيع السياح للقدوم الى البلد ، ها هم يستثمرون أموالهم في تركيا، البرتغال و اسبانيا !
و من لديه املاك من مغاربة العالم في المغرب ، فهو يبيعها و يخرجها الى البلد المقيم فيه.
و من ناحية اخرى حتى أغنياء المغرب يهربون أموالهم الى بنوك سويسرا و شراء العقار في اسبانيا و لندن.
يجب مراجعة سياسة صرف الدرهم ، كيف يمكن جلب الاستثمار مع تخفيض قليل من قيمة الدرهم.
اما الضرائب في المغرب ، أصبحنا ننافس دول أوربية ، ضرائب لا توجد في بلدان مثل البرتغال و اسبانيا و نحن أصبحنا اكثر من فرنسا .
فرنسا اذا كانت فيها الضرائب ، فيوجد فيها تعليم جيد و مجاني، علاج و صحة جيدة مجانية !
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