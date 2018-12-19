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كُتّاب وآراء
مغاربة وجريمة شمهروش
الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:17
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (9)
1 - وليد الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 15:52
المغاربة فعلا معروفون بالكرم والضيافة ولكن أخواتي نحن كذلك معروفين بالنصب والسرقة والنهب، طبعا القتل عمل شنيع وغير مقبول ولكن في بلادنا مع الأسف أكثروا قطاع الطرق والمشرملين ونخاف ان نذهب باكرا للعمل مشيا او ان نعود أواخر الليل الى منزلنا لوحدنا وبدون رفيق.
2 - خبر كان الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:08
هذه الجريمة البشعة فيها لغز ، لا يعقل لهولاء الأشخاص ان يرتكبوا هذه الجريمة بدون دافع أو وراء جهة ما.
انظر الى حوالك وما يحدث في العالم وبالخصوص الشرق الأوسط وعلاقة المغرب مع هذه الجهة.
ولا داع ان اشرح لك الباقي لانك ذكي وتفهم مذا اعني بذلك !!!!!
المغرب الحبيب له أعداء كثيرة،مستاؤون بما وصل اليه المغرب ؟؟؟؟؟
انظر الى حوالك وما يحدث في العالم وبالخصوص الشرق الأوسط وعلاقة المغرب مع هذه الجهة.
ولا داع ان اشرح لك الباقي لانك ذكي وتفهم مذا اعني بذلك !!!!!
المغرب الحبيب له أعداء كثيرة،مستاؤون بما وصل اليه المغرب ؟؟؟؟؟
3 - Me again الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:12
بسبب التربية و الخوف و الجهل و قلة مراقبة الأعصاب عدم المسؤولية بالنتاءج الممكنة، اغلب المغاربة اذا كانوا في حالة غضب شديد و في صراع مع الاخر خاصة فتاة او أمراءة في مكان خالي في الليل و بحوزتهم سلاح، يصبحون كالحيوان الذي لا يمكن ان يضبط نفسه و لن يترددوا في استعمال كل نوع من السلاح بما فيه السلاح البدائي كالحجر و العصى و اذا كانت النتيجة خطيرة، فيتم القتل لإخفاء الجريمة سواء في حالة سكر او تخدير او جحود او عناد او بدونهم او لأجل الحصول فقط على ايفون او حلي او بعض مءات الدراهم... الا من رحم ربي!
حقيقة مرة!
حقيقة مرة!
4 - خالتكم فاطمة الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:20
صدقت أخي وليد و أضيف رأيي الى رأيك.و أقول بلي غدونا نخاف من المشي لوحدنا أو التنزه بالمدينة أو حمل هواتفنا او القليل من الدراهم.أنا شخصيا الهاتف عمري ما كنخرجو معايا خوفا من المشرملين و القطاع الطرق إن صح التعبير .خاصني نخرج ف ضو و نذخل ف ضو .ما بقى أمان.رغم انا المغاربة كلهم ناس طيبين و غي باغيين يعيشو هانيين.و لكن للأسف فئة صغيرة و لي يمكن السيطرة عليها خسرااااات المغرب.
و هذاك لي قال الاعدام بلاش منو .نقولو قرا التاريخ الاسلامي و غادي تعرف بلي عند فائدة كبيييييرة في الردع و تعود على المجامع بالنفع.لان هاد الناس كيخافو ما يحشمو
و هذاك لي قال الاعدام بلاش منو .نقولو قرا التاريخ الاسلامي و غادي تعرف بلي عند فائدة كبيييييرة في الردع و تعود على المجامع بالنفع.لان هاد الناس كيخافو ما يحشمو
5 - المسلم الامازيغى الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:25
الحل الوحيد هو هدم كل الاضرحة وتوعية المجتمع وسجن كل مشعود واصحاب الرقية كل مسلم حقيقى يقدر ان يرقى نفسه بنفسه . الزوايى فى المملكة يحصلون كل سنة على اموال لتهميش المجتمع ( الاحياء اولا من الاموات ) الزوايا والاضرحة نوع من الابناك المأمنة عند اليهود فى المغرب . الامازيغ يقدسون ويسجدون لامواتهم .
6 - مظاهر التدعش الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:43
جريمة فيها قطع أعناق و فصلها عن الجثة! المغاربة يحبون الأجانب الأوروبيين خصوصا و لا يمكن أن أضدق أن المغربي و خصوصا في هذه المناطق النائية اللتي يعرف فيها المغاربة على أنهم مازالو نيا بأن يقوم أحدهم بفعل كهذا فأقصى ما يحاول المغربي القيام به هو التعرف على الفتيات أوروبيات كن أو أمريكيات للوقوع في حبهن و بالتالي يتعارفو و يتحابو و يتزوجو حبا في مغادرة البلاد بحثا عن العيش في أوروبا أو أمريكا. هذه الواقعة أظن أن لها علاقة بالتدعش أو بالمشارقة اللذين فتح لهم مجال دخول المغرب كما يشاؤون منذ وفاة المرحوم الحسن الثاني بلا رقيب و كذا سياسة الدولة اللتي سمحت لفقهى المشرب يأتون للمغرب يفتون الناس أينما كانو و يعلمونهم أن كل من يخالفهم في الدين كافر و يشبعونهم بنظرية المؤامرة و أن من يخالفهم في الدين لا يستحق الحياة. نتمنى رجال المغرب يفكو لغز القضية كما العادة. يجب العمل على مراقبة حدود المغرب جيدا و كل من يدخل البلاد برا أو جوا جيدا.
7 - غاضب الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:52
الاعدام للجناة مع التنفيذ
كارثة كبرى، نتأسف و نعبر عن حزننا العميق لمقتل الشابتين،
كارثة كبرى، نتأسف و نعبر عن حزننا العميق لمقتل الشابتين،
8 - ADAM الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:55
يجب أعدامهم بالكرسي الكهربائي حتى يحسوا بالألم و العداب الدي أحست به الظحيتين و ينفد الحكم بحضور عائلتيهما و عائلات الجناة و ينقل مباشرة على شاشة التلفزة حتى يكونوا عبرة للأخرين و أعتقد بعد هده الجريمة التي وصل صداها الى العالم سينفد حكم الإعدام و أقول للمن يسمون أنفسهم بالجمعيات المناهظة لعقوبة الأعدام أغلقوا أفواهكم
9 - هشام bologna الأربعاء 19 دجنبر 2018 - 16:56
لا يوجد امن ولا احترام ولا مستشفيات ولا تعليم ولا طرقات ولا وعي في المغرب باراكا من قولو العام زين البنات
انتهى الكلام
انتهى الكلام
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