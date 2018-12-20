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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | التعايش بين الديانات

التعايش بين الديانات

الخميس 20 دجنبر 2018 - 22:05

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - marocaine الخميس 20 دجنبر 2018 - 23:40
ما يهم هو الانسانية وحسن التعامل بين بني البشر . اما الديانة فهي بين الشخص والالاه . والله وحده من له الحق في الحكم على الانسان حسب افعاله ونواياه .
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