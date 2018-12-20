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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | اعتقال أظناء جريمة شمهروش

اعتقال أظناء جريمة شمهروش

الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:50

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - سني لا وهابي الخميس 20 دجنبر 2018 - 13:59
كلاب أهل النار .. لعنة الله عليهم إلى يوم الدين .. شوهتونا.. شوهتو الدين ديالنا و شوهتو البلاد ديالنا
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56
2 - younsse الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:01
سلام عليكم ادا تبت في حقهم الجريم نطلب اعدام بصفة نهاءية هؤلاء خطر على المجتمع والكرة الارضية
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43
3 - عادل الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:03
تحياتي لهاذ الشخص على يقظته الي تعرف عليهم نتمنى ان تطبق في حقهم عقوبة الإعدام امام الملئ حتى يكونو عبرة لكل من سولت له نفسه قتل روح بريئة.
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31
4 - ADAM الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:05
يجب أعتمادا نفس نظام دخول المطارات في المحطات الطرقية بتفتيش الأمتعة و كل من أراد حجز تدكرة يدلي ببطاقته الوطنية لتدوين معلوماته الشخصية عليها كما يجب تشديد المراقبة الأمنية عند مداخل المدن و القرى
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22
5 - Mohamed الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:12
إنها جرائم مخابراتية،لهذا أقول أن الدولة ساهمت ب 90% من الجريمة،و نظرا لعدم قيام رجال الأمن و رجال الدرك بواجبهم الوطني،و تكثيف الدوريات على المناطق السياحية و الحرص على الأمن العام فإن هناك جهة معينة تقوم بجميع مخططاتها الشيطانية لضرب الأمن العام بالمملكة
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-26
6 - نورا الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:13
وجوه الشر وجهنم اش بغاو عندهم شوهوا صوؤة الاسلام هادا هو الزمن اللي قال عليه الرسول ص سياتي زمن لايعرف فيه القاتل من قتل والمقتول لما ذا قتل ورجعوا الاعدام باش بنادم يتردع شويا حسبي الله ونعمة الوكيل
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15
7 - السلاوي الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:14
الله اعلم هادو منين كانو غادين ب 3 بيهوم فكار واحد هاربين ايكون عندهم شي واحد كان غادي اخبيهم و يعاونهم.
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20
8 - rbati الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:16
ارجو من جمعيات لاللاعدام الاتتدخل في مثل هده الجرائم
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26
9 - khalil الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:17
يريت اصحاب الجمعيات التي تنادي بإلغاء الإعدام إزودونا بشي رأي مفيد فهاد الجريمة الحقيرة. ولا ثاني نصرفوا على هاد أشباه البشر ثلاتين عام في السجن من فلوسنا؟
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19
10 - هناء الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:18
سيماهم في وجوههم من أثر الإجرام،وحوش كاسرة شوهت صورتنا أمام العالم بأسره.أتمنى أن يرجمو حتى الموت أمام مرأى الملأ
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14
11 - ع.الحميد الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:25
برافو رجال الامن. نحن فخورون بكم.
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18
12 - أدربال الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:31
كيف يعقل توقيف هاد المجرمين القتلة داخل الحافلة و هي غاصة بالركاب و خارج المدين ؟

كان من المحتمل أن يفطن الارهبيون بأن هم المستهدفون بوقوف الحافلة في مكان غير اعتيادي و يمكن ان يتخدوا الركاب كرهينة و بالتالي ستكون العواقب وخيمة
أعتدر الإخوان
لأني نسيت أننا مجرد بوزبال في نظر المخزن و لا داعي لأخد الحيطة و الحدر من أجل سلامتنا !
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13 - عزيز الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:31
يقول المثل * الى طحت البقرة تيكثروا الجناوة*
المجرم بريء حتى تثبت إدانته.
بغيتو دستو القضية
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14 - عمر الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:34
أطالب بإعدام هؤلاء المجرمين أمام الملأ ادا تبت في حقهم ارتكاب هده الجريمة البشعة في حق سياح ضيوف بالمغرب ....وأشد حرارة عى يد كل جهاز الرابطة القضائية والنيابة العامة التي توصلت إليهم بهذه السرعة ....يجب تطبيق القانون في حقهم بكل دقة
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4
15 - citoyen الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:48
قطع لهم لي مالف كيقطع انا مشفتهم ما شافوني...مسكين خاف على راسو الله يكون في عونه هدا الجريمة مشي ساهلة .
وادا كان صحيح هد الثلالة هم المجرمين الحقيقيين فتحية لرجال الامن على جدارتهم .
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16 - مصطفى الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:54
يجب القيام بحملات تمشيطية واعتقالية فيحق الدواعش في ربوع المملكة
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17 - مواطنة الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:56
خصهوم الإعدام ضروووري و ماكد.حت إلى تحبسو و عاود خرجو غيقلبو على ضحية وخرا و هكذا.
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