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كُتّاب وآراء
قتلة سائحتين في قبضة الأمن
الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:25
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (31)
1 - عبد الله الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:30
إعادة تطبيق قانون إعدام غير من وجوهم كيخلعو ياربي سلامة.
3 - yassine الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:32
واش باقين حنا هنا عايشين مع هاد نوع ديال الناس واش باقين كنتقاسموا الهوا مع هاد المجرمين ! تصدمت من هاد العمل الإجرامي والله متقول راه حنا فالغابة
4 - صقر الاطلس المغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:38
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:« من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة»..
هذا وعيد شديد الى من سولت له نفسه من الخوارج التكفيريين... بقتل السياح او غيرهم ممن دخلوا البلاد...
واتمنى من القضاء ان يقيم عليهم حد القتل..
هذا وعيد شديد الى من سولت له نفسه من الخوارج التكفيريين... بقتل السياح او غيرهم ممن دخلوا البلاد...
واتمنى من القضاء ان يقيم عليهم حد القتل..
5 - حزينة الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:38
اكيد كلنا طعنا و كلنا بثرت قلوبنا و اهتزت مشاعرنا... لكن هل اصحاب القرار و اصحاب الحقائب السوداء.. اصحاب الاراضي و الاحتكار فكروا يوما في كيفية تعاملهم مع مشروع هذه الامة... كرامة و عدالة و مساواة و تعليم و و و... الارهاب متشعب و خيوطه لو تتبعناها لوجدناها منبثقة من كراسي البرلمان النثن! سرقة المال العام و ثررات البلاد و ثقافة الاحتكار كلها تغدي التطرف في هذا الشعب....!! يا ان يذبح السياح بتلك الطريقة يا ان تشرمل امك و اختك او انت يا ان تتعرض للاهانة في مستشفياتنا و اداراتنا من ارهابيين احتكروا كل شيئ غي البلاد... نريد بلاد مليئة بالمدارس و دور الشباب و مراكز التكوين... نريد دولة تصنع دكاترة و علماء و باحثين... نريد دولة تنشر فكر التسامح و التعايش.. ثقافة الاحترام و العمل و القراءة.... لا نريد دولة تثنع من اطفالنا وحوش الغد... لا نريد من دولة تهيئ لنا ظروف التطرف و الحقد... كفى ارجوكم يا اصحاب االقرار....
6 - Dali الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:39
عندما تتحدث الأم المغربية تستمتع بحب الخالق سبحانه، وتحس بأمان
7 - Morocco الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:40
اذن هم ليسو أصحاب الصور السالفة النشر ؟؟!
أم هم شركائهم ؟
أم هم شركائهم ؟
8 - Monir الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:41
الإعدام الإعدام الإعدام ... لازم يطبق عليهم الإعدام فعليا و ليس مجرد نطق بالحكم دون تطبيق
9 - مغربية الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:42
كل نهار جريمة او فضيحة ماهدا المجتمع يا إلهي اصبحنا نكره انتمائنا له كثر المجرمون و المرضى النفسيين و مدمني المخدرات .احنا نجمعوا في فضايحهم و ندافعو على البلاد و هوما يشوهو فينا .حشوما عليكم رى بزاف ديال الناس غاديين يتضروا من هدا خصوصا المهاجرين و الطلبة المغاربة في الخارج .دعينا فيكم الله هاد البلاد ماتستاهلش هاد التبهديلة
10 - مغربي حر الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:45
قبحهم الله أقل ما ينفّذ فى حقهم هو الإعدام
11 - soussi الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:48
هل لا يعرف هؤلاء الوحوش حرمة الضيف ، إنهم يستحقون الإعدام بدون رحمة ولا شفقة .
12 - sysadmin الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:50
هادوا اكيد قتلوا و ارهبوا العديد من المواطنين لكن خاصهم يبقاوا مع الشعب و لا يجوز عليهم التجنيد الاجباري. هاد الشي علاش العديد ديال الاوروبيين و مغاربة الخارج توقفوا عن السفر الى اامغرب. لان صبح عامر بالمجرمين ولان الامن غير متوفر على الطلاق.
13 - abdo españa الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:52
حسبي الله ونعم الوكيل في هذ المجرمين الاسلام بريء منكم و المغاربة بريئون منكم المرجو تطبيق حكم الاعدام شنقا في حقهم ليكونا عبرة لكل الإرهابيين
14 - وحدوي الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:56
قبح الله سعي كل من أراد بالمغرب خرابا من داخله او من خارجه
15 - DRISS الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:57
Un grand Bravo à notre police nationale. Je sens une fierté qu'on je vois qu'au bout de deux jours ils ont
.arrêté ces crapules
Vivement la peine de mort
.arrêté ces crapules
Vivement la peine de mort
16 - المهدي الخميس 20 دجنبر 2018 - 14:59
ان كنت أنا مغربي فهؤلاء ليسوا مغاربة وان كانوا مغاربة فعلاً فأنا لست بمغربي .. حاشا ان اتقاسم مع هذه الكائنات الجنسية .. هل هؤلاء يمكن ان يجمعني بهم شيء ؟ قد أجد قاسماً مشتركاً مع شخص في أقصى قرية في شرق الصين أو في جبال البيرو لكن مع مثل هذه الوجوه الكالحة لا شيء إطلاقاً .. إطلاقاً ...
17 - مغربية الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:02
الله يحفظ مجرد أنه أخر حاجة شفوها الضحايا هي بحال هاد الخلايق هده بحدها عقوبة وقالك بغين نوصلو ل10ملايين سائح على أنه أساس غيجو لعندنا لا أمان لانقاوة في هده الطبيعة الا غيتفرجو عليها لا رخاء في المعيشة على قلة الزين في بلدات العالم باش يجي عندنا يطلقى ببحال هاد الكمامر
18 - ميمون الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:06
اطالب العدالة المغربية ان يعدموا قتلة السائحتين لانهم شوهو المغرب وصمعته مع العالم.
19 - omar الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:08
هد المجرمين لا ينتمون لاي جماعة على ما اضن لأن الطريقة الهروب تؤكد أنهم معندهمش التجربة ومكيتلقاوش الاوامر من جهة اخرى الركوب ديالهم في حافلة واحد وكلهم من الخلف العملية غير مخطط لها
20 - حجة الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:09
كان على رجال أن يكونوا حاضرين بقوة ويقظين قبل وقوع الجريمة البشعة وليعلموا أن المناطق السياحية مستهدفة من قبل الإرهاب الأعمى الوحشي.
21 - momo الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:10
comme ces animaux,ne doivent pas avoir moins que la peine capitale.il faut que l'état éradique ces mentalités d'animaux.tuer des filles innocentesest un crime horrible .bravonotre police c du bon travail on les remercie dans un temps record ilsoint pu capturer ces animaux,que la justice fasse sontravail son aucune compassion ni laxisme ,la peine capitale
22 - وفاء1 الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:13
الاعدام ثم الاعدام والاعدام عبر شاشة التلفزيون لضرب من سولت له نفسه ارتكاب اي اجرام كيفما كان نوعه
23 - حتاحماض الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:15
الإعدام بالكرسي الكهربائي أو غرفة الغاز هذا هو مايجب أن يكون جزاؤهم
24 - سني مغربي الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:16
هؤلاء المجرمين وجوههم توحي بأنهم قتلة من الدرجة الأولى اللهم احفظ بلادنا وملكنا وأدم علينا نعمة الأمن والأمان ونشد على ايدي رجال الأمن المغربي ونشكرهم على مجهوداتهم التي يبدلونها من أجل توفير الأمن لهذا البلد الطيب
25 - messaoud الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:17
حسبي الله و نعم الوكيل حاشا معاد الله. ها دو مسلمين او حتى أدميين الله ينتاقم منهوم و الاعدام و قليل فحقهوم هما واللي سولاتلهم نفوسهم يقيسو الوطن وسمعة الدين السمح(من قثل نفسا بغير نفس او فساد في الارض كانما قثل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيى الناس جميعا ) هادشي لي خاص مستغلي القلوب الضعيفة يفهموا آلله ياخد فيهم الحق شوهونا وخلاونا حايرين مع ناس كا يجيو نندنا ضياف خسارة
26 - Moroccan الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:21
تنحي الأمن المغربي. عاش الملك والمغرب بلاد كتحمق كل واحد زارها. تاحيا بلادي
27 - rachid الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:23
الحمد لله تم ظبط المجرمين الخونة للدين و للوطن و للإنسانية جمعاء. الف تحية شكر لرجال الشرطة و المخابرات الساهرين على أمن الوطن
28 - سيمو السوسي الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:25
عندما برفقة الام المغربية. تحس بامن و امان و طمانينة . و تحية كبيرة لرحال الامن من شركة و درك و مخابرات . فعلا برافو
29 - القرآن يمر بالاعدام الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:31
نقدم تعازينا الحرة ألئ عاءيلة الضحيتين وشكرا للأمن الوطني المغربي على التضحيات التي يقوم بها في سبيل هذه الأرض الطيبة. الإسلام واضح وضوح الشمس في هذه الجريمة النكراء. يمر بالقصاص من هؤلاء والله نحن المغاربة لا نرضى بأي حكم آخر في هؤلاء سوئ الإعدام أمام الناس. حتى يكونوا عبرة لمن سولت له نفسه أن يقتل نفسا بدون وجه حق الروح من الله سبحانه ولا حق لاي كان إن يقتل خلق الله
30 - [email protected] الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:32
قلناها زمان افضحوا المجرم أمام الكاميرات وأظهروا وجوههم كي يلعنهم الناس ويحذروهم فلم تفعلوا. ، ولكنكم الآن تظهرون وجوههم لأنها جريمة في حق مواطنوين اسكندنافيتين !! أتمنى أن يفضح المجرمون حتى الذين يرتكبون جرائم محلية.
31 - سعيد الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:33
الحمد لله يارابي بنعمة الأمن الحمدلله يارابي بامنينا ياربي دعاونوم اللهم انصر الملك والأمن من جيش ومخابرات ودرك وشرطة وقوات مساعدة يجب على المملكة أن تهتم بهذه الفئة ماديا ومعنويا
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