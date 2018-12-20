24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
20/12/2018
الأيام القادمة
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:53
|08:25
|13:30
|16:04
|18:26
|19:46
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل أنت متفائل بمستقبل المغرب سنة 2019؟
- ساكنة حيّ "الخرب" بطنجة تشكو تردي التجهيزات والبنيات التحتية
- الصدمة تلجم سكان إمليل .. وشهود: قتلة السائحتين "متشردون"
- تنصيب لجنة التكفل بالنساء ضحايا العنف بالناظور
- المالكي يعلن مجموعة الصداقة المغربية الرواندية
- إصدار جديد يغني المكتبة العربية بأبحاث في المخطوطات المغاربية
الكراوي: مجلس المنافسة يصون القدرة الشرائية للمستهلكين المغاربة (5.00)
الحكومة تُدين "جريمة شمهروش" .. والعثماني: طعنة في ظهر المغرب (5.00)
- مُتطرف وراء قتل السائحتين .. وهذه صور مرتكبي "جريمة شمهروش" - (232)
- مغاربة يتبرؤون من "جريمة شمهروش" ويُعَزون عائلتي السائحتين - (136)
- الأمنيون يوقفون ثلاثة أشخاص يشتبه باقترافهم "جريمة شمهروش" - (119)
- جريمة قتل سائحتين أجنبيتين بمنطقة إمليل .. الدافع "الإرهابي" قائم - (118)
- "أساتذة متعاقدون" يشلون المدارس ويخرجون في مسيرات جهوية - (99)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
الخلفي وجريمة شمهروش
الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:35
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (11)
1 - Ben ali الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:51
So sad to see this happening in our country. Make an example out of this animals and publicly hang them.
2 - عادل بوموجة الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:52
أغلبية الفيديوهات تعود لسوريا والعراق لا علاقة للفيديوهات بالمغرب نطلب من إخواننا المغاربة عدم نشر هاته الفيديوهات رغم أنها لا تعود للسائحتان لأن أعداء المغرب والمغاربة يستغلونها لتشويه سمعة المغرب والمغاربة
تعليق غير لائق
-28
3 - العبدي الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:53
اﻻحكام القضائية الجنائية خفيفة وﻻ تتماشى مع العصر فمثﻻ في الصين دهس شخص بسيارته 15 شخصا حكم عليه بالاعدام قبض موظف رشوة يعدم في المغرب معروف ان الرشوة في المحاكم بالعﻻلي واﻻصﻻح ﻻ يمكن دون الزج باصحابه السجن او اﻻعدام وما يحز في نفسي ان بعض الدول اﻻفريقية ستصبح احسن من المغرب في هدا المجال .
4 - inssane الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:53
أولا أتقدم بتعازي الشعب المغربي إلى عائلات الضحيتين البريئتين عاشقتا السلم و الحياة... وأود أن أقول إدا كان حقا الأشخاص الثلاتة هم من قاموا بهذا العمل الإرهابي الهمجي المتطرف ألا نساني...فيجب على أن يعدموا مباشرة على جميع القنوات المغربية ليكونوا عبرة لأعداء السلم و الإنسانية في هذا العالم
5 - simo الخميس 20 دجنبر 2018 - 15:56
بغيت غير نعرف علاش الإسلاميين يكرهون أوطانهم و يحقدون عليها
6 - أدربال الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:01
أسي الوزير يستعمل دائما لغة الترهيب و الوعيد و المقاربات الأمنية
أسي الوزير دار ندوة باش إقٌول ليكم
عنداكم تبارطاجيو الفيدو
لأن هدا ممنوع فالقانون
ردو بالكم .. اللهم إني بلٌغت هههههه
أسي الوزير دار ندوة باش إقٌول ليكم
عنداكم تبارطاجيو الفيدو
لأن هدا ممنوع فالقانون
ردو بالكم .. اللهم إني بلٌغت هههههه
7 - karim الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:02
الحكومة هي سبب لأن الشعب المغربي هو الأول حس بإنعدام الأمن و الحكومة ما سمعاتش ليه ،لأمن في المغرب حاضي غير صحاب les mobilette لابسين لكاسك ولى لا زعما خايفين عليه يطيح من الموتور وما خافوش عليه من سيوفا ،هادشي هو لي غادي يخرج على لبلاد ،أنا مغربي وليت خايف نرجع لمغرب ،الله يجيب لا يسمعنا.
8 - Alami الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:27
أن كل أسبوع يتم تفكيك 20 خلية حسب معطيات الوزيرالخلفي، اصبحنا اكثر من أفغانستان !
وإذا كانت هذه المعطيات صحيحة،فهي تعطي نضرة سلبية عن المغرب ولاتضنون كما ترى العقلية المغربية أننا نقدم المغرب على أنه بلد ٱمن بل العكس،هذايعني أن هناك إشكالية كبرى
لمحاربة الفكر المتطرف، ما العمل ؟
التربية، التعليم، التكوين والتشغيل، هذه المحاور التي على الدولة الإهتمام بها وليس نفض يدها من كل شيء !
أما الخطابات، و الشفوي سئم الشباب منه !
وإذا كانت هذه المعطيات صحيحة،فهي تعطي نضرة سلبية عن المغرب ولاتضنون كما ترى العقلية المغربية أننا نقدم المغرب على أنه بلد ٱمن بل العكس،هذايعني أن هناك إشكالية كبرى
لمحاربة الفكر المتطرف، ما العمل ؟
التربية، التعليم، التكوين والتشغيل، هذه المحاور التي على الدولة الإهتمام بها وليس نفض يدها من كل شيء !
أما الخطابات، و الشفوي سئم الشباب منه !
9 - عبدالله الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:31
السلام عليكم،
جريمة بشعة ولا تنتمي لسلوكنا كمغاربة وسطيين نحب السلم والتعايش مع كل من كانت ديانته او جنسيته.
أعيدها مرة اخرى ان كانت هاذ الجريمة والمجرمين القتلة والجهال ينتمون الى حرب ما في المغرب ما على السلطة وفورا ان تنحي هاذا الحزب من سياسة المغرب ومعاقبته قضاءيا . لا نريد الداعشيين القتلة في بلادنا المغرب باراكا من التراخي باراكا من الجماعات الخزبلاعاتية المجرمة.
جريمة بشعة ولا تنتمي لسلوكنا كمغاربة وسطيين نحب السلم والتعايش مع كل من كانت ديانته او جنسيته.
أعيدها مرة اخرى ان كانت هاذ الجريمة والمجرمين القتلة والجهال ينتمون الى حرب ما في المغرب ما على السلطة وفورا ان تنحي هاذا الحزب من سياسة المغرب ومعاقبته قضاءيا . لا نريد الداعشيين القتلة في بلادنا المغرب باراكا من التراخي باراكا من الجماعات الخزبلاعاتية المجرمة.
10 - hossssam الخميس 20 دجنبر 2018 - 16:46
السلام عليكم ،
أولا وقبل كل شىء أتقدم بأحر التعازي لعائلات الضحايا، ياإخوان مادنب الفتاتان البريئتان، و الله العظيم ماأرى في أروبا سوى العون والعناية من هؤلاء الأرويين، يعاملوننا بإنسانية ماديا و معنويا و في الأخير يأتي حتالة يدعون إلى الإسلام ويقتلون بإسم الإسلام، هل سنراجعوا أنفسنا قبل أن يحين الأوان، هل الإسلام يدعوا إلى قتل الأبرياء؟ جوابي كمسلم لا و الله العظيم حاشى لله أن يكون الإسلام إسلام كره. يجب عينا أن نراقب قرانا مدننا من هذا الفيروس الفتاك و مراقبة خطاب أئمة آخر الزمان كمثل الفيزازي وغيره، يعتقدون أنهم خلفاء نبينا محمد صلواة الله عليه و سلم. الغربيين بشرا كمثلنا يحبوننا يقدمون لنا ولأبنائننا المساعدات ...أيها المسلمون إتقوا الله في إراقة الدماء. كيف نقابل خالقنا بأيدي ملطخة بدماء الآخرين كلنا ننحدرمن أب واحد(سيدنا آدم عليه السلام) و أم واحدة (حواء عليها السلام). وأحمل الحكومة المسؤولية الكاملة و اليوتوب و الفايسبوك لنشر أشرطة المتطرفين بدون مراجعة.
و السلام عليكم،
أولا وقبل كل شىء أتقدم بأحر التعازي لعائلات الضحايا، ياإخوان مادنب الفتاتان البريئتان، و الله العظيم ماأرى في أروبا سوى العون والعناية من هؤلاء الأرويين، يعاملوننا بإنسانية ماديا و معنويا و في الأخير يأتي حتالة يدعون إلى الإسلام ويقتلون بإسم الإسلام، هل سنراجعوا أنفسنا قبل أن يحين الأوان، هل الإسلام يدعوا إلى قتل الأبرياء؟ جوابي كمسلم لا و الله العظيم حاشى لله أن يكون الإسلام إسلام كره. يجب عينا أن نراقب قرانا مدننا من هذا الفيروس الفتاك و مراقبة خطاب أئمة آخر الزمان كمثل الفيزازي وغيره، يعتقدون أنهم خلفاء نبينا محمد صلواة الله عليه و سلم. الغربيين بشرا كمثلنا يحبوننا يقدمون لنا ولأبنائننا المساعدات ...أيها المسلمون إتقوا الله في إراقة الدماء. كيف نقابل خالقنا بأيدي ملطخة بدماء الآخرين كلنا ننحدرمن أب واحد(سيدنا آدم عليه السلام) و أم واحدة (حواء عليها السلام). وأحمل الحكومة المسؤولية الكاملة و اليوتوب و الفايسبوك لنشر أشرطة المتطرفين بدون مراجعة.
و السلام عليكم،
11 - مهاجر الخميس 20 دجنبر 2018 - 17:01
و ما رأيك في الذين يشرملون الناس صباحا مساءا بسيوف كبيرة الحجم في المدن المغربية حتى رجعت السيبة الواحد يتقرقب يخرج يشرمل الحبس فندق 5نجوم مت بقاش يخوف و في الأعياد يحصل على عفو أنا بعدا العطلة ما ندوزهاش في المغرب c fini
المجموع: 11 | عرض: 1 - 11