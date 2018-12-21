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كُتّاب وآراء

الرئيسية | صوت وصورة | يوم السجين في طنجة

يوم السجين في طنجة

الجمعة 21 دجنبر 2018 - 02:05

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1 - الوجدي الجمعة 21 دجنبر 2018 - 03:11
يا ريت نشوف روبورطاج هلى يوم المعاق في المغرب وهو ببحث عن لقمة العيش رغم إعاقته ، يوم المريض داخل ما يسمى بالمستشفيات ، يوم المسافر داخل فوضى المحطّات الطرقية ، يوم المجاز العاطل وهو يوزع فوطوكوبي cv ، يوم المهاجر وهوراجع في عطلة ليجد ببيته غرباء يزعمون أن البيت بيتهم و لغضيحة أنه محفّض بإسمهم ، السجين كان له يوم إرتكب فيه ما سلبه الحرية رغم ان سجون المغرب فيهم نسبة لم يرتكبو شيئا
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